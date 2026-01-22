SernamEG Valparaíso se querellará contra sujeto imputado por asaltar y violar a mujer que se trasladaba a su trabajo en Nogales

El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género en Valparaíso representará jurídicamente a una mujer víctima de violencia de género y que presentará una querella en contra del imputado por los hechos ocurridos el pasado 17 de enero en el sector El Melón de la comuna de Nogales, en la provincia de Quillota.

Cabe recordar que un antisocial de 28 años fue detenido por su participación en el robo y violación que sufrió una mujer cuando se trasladaba hasta su trabajo.

La directora regional del SernamEG Valparaíso, María Paz Rengifo, comentó que "hemos tomado contacto con la víctima, poniendo a su disposición todo el apoyo profesional de la institución, que contempla atención psicosocial y la representación jurídica, con el objetivo de brindarle una atención integral, oportuna y con enfoque de derechos”.

En esa línea, Rengifo adelantó que este viernes 23 de enero "presentaremos la querella gracias a que la víctima nos ha entregado el patrocinio de la causa”.

Por su parte, el delegado presidencial provincial de Quillota, José Raúl Orrego, explicó que “como Estado hemos estado en coordinación con distintos servicios públicos, con la Policía de Investigaciones y con el jefe del servicio donde trabaja la víctima, así como también con el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género”.

En ese contexto, detalló que “se han activado los protocolos correspondientes, se ha prestado todo el apoyo necesario a la víctima y, además, como Estado, nos haremos parte de la querella criminal en contra de este sujeto, este agresor sexual, del cual esperamos se obtenga la condena más alta posible y que ello contribuya también a la reparación de la víctima”.

Respecto del control de detención realizado en el Juzgado de Garantía de La Calera, la directora regional del Sernameg valoró que el imputado haya quedado en prisión preventiva tras ser formalizado por los delitos de violación y abuso sexual agravado, “medida cautelar que da cuenta de la gravedad de los hechos investigados y de la necesidad de resguardar la seguridad de la víctima y de la sociedad”.

“Como SernamEG seguiremos trabajando de manera decidida por garantizar el derecho de todas las mujeres a vivir una vida libre de violencia, eje central y objetivo principal de la Ley Integral”, concluyó Rengifo.

