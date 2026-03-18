SernamEG intenpondrá querella contra imputado por femicidio en Panquehue

Junto con condenar el femicidio de una mujer de 23 años, de nacionalidad boliviana, en Panquehue, tras permanecer desaparecida desde el mes de febrero, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) informó que llevará a cabo acciones judiciales y de apoyo y reparación a la familia de la víctima.

La directora regional de SernamEG Valparaíso, María Paz Rengifo, señaló que "estamos frente a un hecho gravísimo que como Servicio condenamos con toda firmeza. Hemos tomado contacto con la familia de la víctima, activando apoyo psicosocial y acompañamiento, y además iniciaremos las acciones legales correspondientes. Nos preocupa especialmente la situación del hijo menor de la víctima, por lo que ya estamos gestionando el acceso a las medidas de reparación que contempla la ley. Reiteramos que ninguna forma de violencia contra las mujeres es aceptable y que como Estado estamos comprometidos con su protección, acceso a la justicia y reparación".

El imputado se encuentra detenido por el delito de femicidio y se concedió la ampliación de la detención con el fin de recabar mayores antecedentes para la formalización de la investigación y la posterior solicitud de medidas cautelares.

Del mismo modo, existe un hijo menor de edad de la víctima, por lo que el SernamEG iniciará las gestiones pertinentes para la activación de las medidas contempladas en la Ley de Reparación para víctimas de femicidio, con el fin de resguardar su bienestar y acceso a protección.

La Dirección Regional de SernamEG tomó contacto con la familia de la víctima, quienes aceptaron las prestaciones, activándose los espacios de atención y apoyo psicosocial correspondientes. Asimismo, se realizaron coordinaciones con la Defensoría Penal Pública con el objetivo de articular acciones en el marco del proceso judicial.

Considerando los antecedentes del caso, el SernamEG se encuentra gestionando la presentación de una querella, la que será interpuesta a la brevedad, conforme a los requisitos legales y en coordinación con la familia de la víctima.

El servicio dispone del Fono 1455, SernamEG te Orienta, línea gratuita y confidencial disponible de lunes a domingo de 8:00 a 00:00 horas, incluido festivos, donde profesionales entregan orientación y apoyo en caso de violencia contra las mujeres

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