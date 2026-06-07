Amplio operativo para trasladar a hombre accidentado por caída desde el aire en la Ligua

Durante la tarde de este domingo el aeródromo de La Ligua fue testigo de un amplio operativo para ir en ayuda de un hombre que habría tenido una fuerte caída desde un paracaídas o parapente.

Por razones que se investigan al momento del aterrizaje habría sufrido lesiones que motivaron un amplio operativo de rescate que movilizó a Carabineros de la Primera Comisaría de La Ligua, equipos del SAMU del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota-Petorca y apoyo aéreo de Carabineros proveniente de Viña del Mar, quienes prestaron las primeras atenciones al lesionado.

El accidentado fue estabilizado y trasladado inicialmente hasta el Hospital San Agustín de La Ligua hasta donde llegó un equipo médico de la Clínica Alemana que arribó al lugar a bordo de un helicóptero para concretar una evacuación aeromédica, trasladando al paciente hasta un centro asistencial de la Región Metropolitana para continuar con su tratamiento.

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