Investigan muerte de hombre que fue atropellado en la ruta 5 Norte de Papudo

Un hombre adulto murió la tarde de este domingo luego de ser atropellado en la ruta 5 Norte, en las cercanías del sector Pullally, en la comuna de Papudo.

La gravedad de las lesiones sufridas por la víctima hizo que su fallecimiento fuera constatado en el mismo lugar por los equipos de emergencia que acudieron al procedimiento, entre ellos personal del SAMU, Bomberos, Carabineros y trabajadores de la concesionaria de la autopista.

Tras conocerse el deceso, efectivos policiales aislaron el sitio del suceso para permitir el desarrollo de las primeras diligencias investigativas y peritajes destinados a esclarecer cómo ocurrió el accidente.

En ese contexto, Carabineros solicitó la concurrencia de especialistas de la SIAT, quienes deberán establecer la dinámica del atropello y las eventuales responsabilidades asociadas al hecho. También trabajó personal del Servicio Médico Legal para hacer el retiro del cuerpo.

Debido al procedimiento y a las labores periciales realizadas en la ruta, el tránsito presentó restricciones mientras se desarrollaban las investigaciones.

PURANOTICIA