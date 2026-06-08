Detienen a operario de parquímetros de Viña acusado de violación y violencia intrafamiliar

Un hombre de 39 años, que se desempeña como operario de parquímetros en el centro de Viña del Mar, fue detenido por su presunta autoría en los delitos de violación, agresiones y amenazas en contexto de violencia intrafamiliar.

Personal de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de Carabineros detuvieron al individuo tras recibir una denuncia relacionada a estos graves delitos, la cual fue presentada en la Tenencia Rodelillo de la policía uniformada.

“Personal policial realizó diversas diligencias investigativas instruidas por el Ministerio Público", sostuvo al diario La Estrella de Valparaíso la teniente Jacqueline Urzúa, comisario de servicio de la Primera Comisaría de Carabineros.

Asimismo, la oficial de la policía uniformada manifestó respecto al procedimiento que "al momento de su detención, se verificó además que mantenía una orden de detención vigente por el delito de lesiones menos graves”.

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