Sernageomin en la mira de Contraloría: sólo 14% de las faenas mineras de la región de Valparaíso fueron fiscalizadas entre 2022 y 2024

La Contraloría General de la República dio a conocer su 18° Consolidado de Información Circularizada (CIC) en el que, tras analizar las fiscalizaciones realizadas por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) en el periodo 2022-2024, detectó que el servicio fiscalizó en promedio un 20% de las faenas mineras de todo el país.

Durante ese lapso, Sernageomin registró 43.595 inspecciones a nivel nacional, incluyendo en dicha cifra a varios procesos de control en una misma faena. Bajo este contexto, la región de Valparaíso fue una de las que menor porcentaje de fiscalizaciones registró, con 14%, al igual que Arica y Parinacota, y 13% en Atacama.

Tras el análisis realizado por Contraloría a la cobertura nacional de inspecciones, quedó en evidencia una tendencia decreciente, ya que pasaron de un 25% durante el año 2022 a un 21% durante 2023, alcanzando sólo un 14% durante el año 2024.

Así, entre 2022 y 2024, había 7.150 faenas mineras sin ser fiscalizadas, lo cual representa un riesgo crítico en la cobertura de la supervisión minera. La mayor concentración de faenas en esta situación se encuentra en Atacama (2.863), Coquimbo (1.863) y Valparaíso (1.048), territorios que además concentran una parte importante de la actividad minera nacional. Le siguen Antofagasta (553) y Metropolitana (237).

Como antecedente general, vale hacer presente que la minería es un sector estratégico en Chile, que aporta más del 10% del PIB y genera importantes ingresos fiscales y exportaciones. No obstante, su actividad implica riesgos ambientales y laborales relevantes. En este escenario, Sernageomin tiene un rol esencial como fiscalizador, debiendo velar por la seguridad minera y el cumplimiento normativo.

Información reportada por la entidad fiscalizada por la Contraloría durante el período 2022–2024, advierte que en Chile, cada año, existen en promedio más de 8.800 faenas sujetas a fiscalización en distintos estados de producción. A continuación, se presentan los principales resultados del análisis de dichas fiscalizaciones.

SIN FISCALIZACIÓN POR 2 AÑOS

En el periodo 2022-2024, la Contraloría General de la República registraba la existencia de 7.150 faenas mineras sin ser fiscalizadas, lo cual representa un alto riesgo en la cobertura de la supervisión minera, según informaron en su 18º CIC.

Como ya se indicó, más de 7 mil (7.150) faenas sin fiscalizar por períodos superiores a dos años constituye un riesgo persistente, que requiere medidas urgentes de priorización y fortalecimiento del rol fiscalizador de Sernageomin.

De esta cifra, la región de Valparaíso ocupa el tercer lugar con peores registros, reportando 1.048 faenas sin fiscalización, siendo superados sólo por dos de las regiones más mineras del país: Atacama, con 2.863; y Coquimbo, con 1.863.

Bajo este contexto, dentro de las 50 principales faenas sin ser fiscalizadas aparecen ocho de la región de Valparaíso, las cuales pasaremos a detallar a continuación:

La primera mencionada por Contraloría es Industrial Lo Zárate Limitada, con faena de Planta Los Cisnes en la comuna de Cartagena. Luego se indica a Migrin S.A., con faena de Planta El Turco, también en Cartagena. La tercera es Minera Newmont (Chile) Limitada, con faenas del proyecto Poseidón en la comuna de Petorca. Le sigue Sociedad Minera Portales, con faenas en la Mina Erika de la comuna de Cabildo.

También aparece mencionada Minera Las Cenizas S.A., con faenas del proyecto Don Jaime, también ubicado en Cabildo. En tanto, la Sociedad Legal Minera Buena Vista IX 1 de Portales aparece indicada con faenas en la Mina Buena Vista IX, también en Cabildo. Exploraciones Mineras Andinas S.A., con el proyecto Alto Los Leones, en Los Andes, es otra de las ocho relacionadas a la región. Cierra el listado Sumitomo Metal Mining Chile Ltda., con el proyecto Colliguay, fase 1 Mina Peumo, ubicado en Quilpué.

FISCALIZADORES

Durante el periodo fiscalizado, comprendido entre 2022 y 2024, se identificaron un total de 105 fiscalizadores en el país. Algunos de ellos efectuaron más de 2.000 fiscalizaciones en tres años, mientas que otros no superaron el centenar de controles, reflejando una marcada desigualdad en la designación de funciones.

En el caso de la región de Valparaíso, se reportaron sólo 16 fiscalizadores en el periodo analizado, para un total de 3.594 faenas a lo largo de todo el territorio, cifra que da un promedio de 225 faenas por fiscalizador en las 38 comunas de la región.

Cabe hacer presente que regiones mineras como Atacama y Coquimbo enfrentan cargas muy superiores al promedio nacional, mientras que en el sur cuentan con dotaciones mayores respecto de las faenas existentes (menos de 10 por fiscalizador). Por ende, la distribución de fiscalizadores por región "no es eficiente", según Contraloría.

Por todos estos antecedentes, se instruyó al Sernageomin adoptar medidas para la eficiente asignación territorial de los fiscalizadores, considerando la concentración de faenas activas, el número de instalaciones por faena y aquellas no fiscalizadas en el periodo. Respecto de esto último, también se les instruyó a tomar medidas urgentes de priorización y fortalecimiento del rol fiscalizador del Servicio Nacional de Geología y Minería en relación con las más de 7.000 faenas sin fiscalizar en todo Chile.

