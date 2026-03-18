Seremías acéfalas aumentan la tensión en Valparaíso: Diputado Celis critica demoras y delegado Millones fija plazo para los anuncios

Una de las principales controversias generadas en torno a la instalación regional del Gobierno del Presidente José Antonio Kast se ha centrado en la demora en el nombramiento de los secretarios regionales ministeriales (seremis), situación que ha motivado duros cuestionamientos desde el mundo de la oposición.

Las críticas apuntan a que, pese a definirse como un “Gobierno de emergencia”, la actual administración no ha priorizado estas designaciones, abriendo además el debate sobre eventuales negociaciones políticas para definir los cargos.

Es en este contexto en el que han surgido una serie de reproches que aluden a un posible cuoteo político entre partidos del actual oficialismo, lo que explicaría el retraso en la definición de nombres para las distintas carteras regionales.

Consultado por esta situación, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, quien deberá coordinar a los 23 seremis, explicó que "la ley señala que es el delegado presidencial quien envía una nómina al señor Presidente de República, cosa que ya hicimos". A ello agregó que "la información que a mí se me ha aportado es que el día viernes van a estar nombrados todos los seremis".

Una vez fijado un plazo para conocer los nombres de las 23 autoridades regionales, el tema fue abordado por el diputado Andrés Celis, quien descartó cualquier tipo de intervención personal en el proceso de designación de seremis en Valparaíso: "Yo no he hecho ningún llamado a nadie de este Gobierno para incidir, pedir, solicitar o preguntar qué pasa con las nominaciones de los seremis", afirmó.

De igual forma, reconoció que "yo no me explico tanta demora. Lo único que sí sé es que el listado de seremis está en el escritorio del Presidente Kast. Es lo único que yo sé, nada más que eso (...) Sé que los nombres están al menos hace una semana en el escritorio del Presidente Kast y que es él quien los está eligiendo uno a uno".

Respecto a la eventual influencia de parlamentarios en estas designaciones, Celis sostuvo que "algunos sí, pero yo estoy convencido de que no es trascendental, no es esencial, porque el seremi te va a recibir igual. Tú al seremi lo vas a fiscalizar de igual forma, y el seremi tiene que trabajar de igual manera. Entonces, eso de que el seremi sea más cercano a ti, que sea amigo o que pertenezca a un lote, es un mito".

Finalmente, el diputado del Distrito 7 de Valparaíso cuestionó los tiempos del proceso y señaló que "me parece desproporcionado estar viendo si sale A, B o C. Yo, de verdad, los hubiese anunciado la última semana de febrero a todos los seremis".

LOS POSIBLES SEREMIS

Cabe hacer presente que el 6 de marzo pasado, vale decir cinco días antes de que asumiera José Antonio Kast como Presidente de Chile, Puranoticia.cl dio a conocer los nombres más fuertes que estaban sonando para asumir las Secretarías Regionales Ministeriales de Valparaíso, listado que pasaremos a recordar a continuación:

Seguridad Pública : Hernán Silva, quien habría sido sugerido directamente por el delegado Manuel Millones.

: Hernán Silva, quien habría sido sugerido directamente por el delegado Manuel Millones. Deporte : Fernando López, actual presidente del club Concón National; y Fernando González, impulsado por el diputado republicano Luis Fernando Sánchez.

: Fernando López, actual presidente del club Concón National; y Fernando González, impulsado por el diputado republicano Luis Fernando Sánchez. Obras Públicas : Patricia Terán, nombre que habría sido propuesto por el diputado de Renovación Nacional (RN), Andrés Longton.

: Patricia Terán, nombre que habría sido propuesto por el diputado de Renovación Nacional (RN), Andrés Longton. Bienes Nacionales : Leslie Cornejo, sugerida tanto por el diputado RN Luis Pardo como por dirigentes de la Unión Demócrata Independiente (UDI).

: Leslie Cornejo, sugerida tanto por el diputado RN Luis Pardo como por dirigentes de la Unión Demócrata Independiente (UDI). Gobierno : Rosario Pérez, también propuesta por Luis Pardo, y María José Arredondo.

: Rosario Pérez, también propuesta por Luis Pardo, y María José Arredondo. Economía : Osvaldo Romo, cercano al delegado Millones, y Cristián Mella.

: Osvaldo Romo, cercano al delegado Millones, y Cristián Mella. Desarrollo Social : Nicolás Cerda, sugerido por el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella; y también Luis Alberto Rodríguez.

: Nicolás Cerda, sugerido por el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella; y también Luis Alberto Rodríguez. Agricultura : Jaime Tapia o Nicolás Prado, este último impulsado por Manuel Millones.

: Jaime Tapia o Nicolás Prado, este último impulsado por Manuel Millones. Educación: Juan Carlos Klener, sugerido nuevamente por el diputado Luis Fernando Sánchez, y Miguel Solís.

Juan Carlos Klener, sugerido nuevamente por el diputado Luis Fernando Sánchez, y Miguel Solís. Justicia y Derechos Humanos : Rafael González, nombre que habría sido propuesto por la diputada republicana Chiara Barchiesi.

: Rafael González, nombre que habría sido propuesto por la diputada republicana Chiara Barchiesi. Medio Ambiente : Francisca Garay, también impulsada por Manuel Millones.

: Francisca Garay, también impulsada por Manuel Millones. Minería: Benjamín Koch, quien contaría con el respaldo de la diputada Barchiesi.

Benjamín Koch, quien contaría con el respaldo de la diputada Barchiesi. Salud: Jaime Jamett, igualmente sugerido por Millones.

Jaime Jamett, igualmente sugerido por Millones. Vivienda y Urbanismo : Marcelo Ruiz, propuesto por el ministro Iván Poduje.

: Marcelo Ruiz, propuesto por el ministro Iván Poduje. Mujer y Equidad de Género : Viviana Núñez, exconcejala ligada a la UDI.

: Viviana Núñez, exconcejala ligada a la UDI. Cultura, Patromonio y Artes : Catalina Dib, nombre que habría sido impulsado por el diputado Andrés Longton.

: Catalina Dib, nombre que habría sido impulsado por el diputado Andrés Longton. Transportes y Telecomunicaciones: Matías Valenzuela también sugerido por Manuel Millones.

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