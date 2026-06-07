Incendio consume departamento en pleno Reñaca: Emergencia provocó cortes de luz

Pasadas las 19:30 horas de este domingo un llamado alertó a la central de Bomberos de la ciudad jardín de un violento incendio que se registraba en un departamento en pleno Reñaca.

Unidades de diferentes compañías de Viña del Mar se dirigieron hasta la esquina de Las Gaviotas con Ignacio Carrera Pinto en un departamento de un edificio de 5 pisos.

El procedimiento obligó a realizar un corte de energía eléctrica en varias cuadras a la redonda del siniestro mientras los equipos bomberiles lograban contener el fuego y evitar su propagación a otros pisos.

De acuerdo a la información preliminar no se reportaron lesionados tras el siniestro el cuál al cierre de esta nota se encuentra controlado.

PURANOTICIA