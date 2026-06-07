Senador Arturo Squella pide prudencia ante eventual acusación contra Nicolás Grau

El presidente del Partido Republicano y Senador por la Región de Valparaíso Arturo Squella, abordó este domingo, en Estado Nacional de TVN, la eventual acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, y optó por mantener una postura cauta respecto de la iniciativa impulsada por parlamentarios de su sector junto al Partido Nacional Libertario.

Si bien la ofensiva ha sido promovida por diputados republicanos, el dirigente evitó respaldarla de manera anticipada y sostuvo que aún no conoce el contenido definitivo del texto que podría ser presentado en el Congreso.

Consultado sobre el tema, Squella señaló que "soy presidente de un partido en donde hay una bancada de diputados que está discutiendo si es que se presenta o no la acusación. Tengo que ser prudente. La prudencia es una virtud muy importante".

La acusación apunta al rol que desempeñó Nicolás Grau en la conducción de las finanzas públicas durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric, particularmente por las controversias surgidas en torno a las proyecciones de deuda pública.

Respecto de esos antecedentes, el líder republicano manifestó que "es evidente que la irresponsabilidad con que se condujeron las finanzas públicas en la administración pasada (...) Existe la duda si podría llegar a ser el caso de alguna intencionalidad en esconder o en maquillar ciertas normas. Ahí habría una infracción constitucional, si es que se demuestra eso".

No obstante, reiteró que todavía no ha revisado el contenido de la acusación y evitó adelantar una posición definitiva sobre el fondo del asunto. En ese sentido, afirmó que "no me he metido, no sé si la van a presentar o no, es muy probable que sí".

Squella también se refirió a las eventuales repercusiones políticas que podría generar el libelo en medio de la discusión legislativa sobre el proyecto de Reconstrucción Nacional. Al respecto, aseguró que no ha observado efectos relevantes en el avance de esa iniciativa y sostuvo que las conversaciones entre los distintos sectores han continuado con normalidad.

Finalmente, indicó que la posibilidad de presentar una acusación constitucional siempre estuvo presente dentro de las alternativas evaluadas por los diputados de su colectividad, aunque enfatizó que el análisis continúa en desarrollo.

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