Seremi del Trabajo por recortes en remuneraciones del colegio Altazor de Concón: “No se pueden bajar unilateralmente”

El Sindicato de Trabajadores del Colegio Altazor de Concón se encuentra en estado de alerta tras constatar importantes reducciones en las remuneraciones correspondientes al mes de agosto, con descuentos de hasta $600.000, producto de la eliminación de bonos contemplados en su contrato colectivo.

La Corporación sostenedora argumentó una severa crisis financiera para justificar la medida, señalando que esta se mantendrá de forma permanente con el objetivo de asegurar la continuidad del establecimiento. Sin embargo, desde el gremio acusan que la rebaja afectó solo a profesores, asistentes y auxiliares, mientras que las remuneraciones de la plana directiva y sostenedoras se mantuvieron intactas.

A esta situación se suma el malestar de los trabajadores, quienes acusan que la administración se ha negado a entablar un diálogo formal para buscar alternativas frente a la crisis. Ante la falta de respuestas institucionales, el sindicato evalúa futuras acciones de presión y eventuales paralizaciones.

INSPECCIÓN DEL TRABAJO

Frente a esta controversia, la seremi del Trabajo de la región de Valparaíso, Carolina Sangüesa, abordó en entrevista con Puranoticia.cl la situación y llamó a los trabajadores afectados a recurrir a las instancias formales de fiscalización.

Al respecto, la autoridad laboral aclaró que hasta la fecha no existen requerimientos formales ingresados por este caso ante la Inspección del Trabajo:

"Conversé con la directora regional del trabajo, se revisó por sistema y les puedo comentar que hoy día no existen denuncias ingresadas a la inspección del trabajo de Viña del Mar, que es la competente por esta situación".

No obstante, la autoridad laboral enfatizó que los empleadores no pueden reducir unilateralmente las remuneraciones y remarcó el marco legal que protege a los trabajadores:

"Nosotros tenemos las puertas abiertas, tenemos total disposición de atender con urgencia el sindicato de profesores del Colegio Altazor, porque ellos pueden interponer una denuncia porque efectivamente, no se puede bajar unilateralmente los sueldos. Ahí el Código del Trabajo en el artículo 11 establece que debe hacerse un anexo de contrato que es con acuerdo del trabajador y además que el no pago íntegro de las remuneraciones en el tiempo estipulado está establecido en el artículo 54 y 54 bis".

POSIBLES SANCIONES

Finalmente, Sangüesa realizó un llamado directo a los docentes y funcionarios del establecimiento para orientarlos y evaluar las eventuales sanciones que podría enfrentar el empleador:

"El caso particular y poder conversarlo, yo quiero a través de tu medio (Puranoticia.cl) poder invitar que se comuniquen con nosotros. Entendemos la urgencia y poder atendernos, estar junto a la directora del trabajo para poder orientarlos y que si es necesario y quieren hacer las denuncias necesarias, puedan hacerlas".

Asimismo, la seremi advirtió que una rebaja unilateral de las remuneraciones podría exponer al sostenedor a multas y sanciones contempladas en la normativa laboral, precisando que la situación deberá ser evaluada de manera particular una vez que los funcionarios formalicen la denuncia correspondiente.

Desde la Secretaría Regional Ministerial reiteraron su disposición a orientar y ejercer las labores de fiscalización correspondientes, una vez que el sindicato ingrese formalmente la denuncia ante la Inspección del Trabajo.

PURANOTICIA