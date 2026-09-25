Capturan a sujeto acusado de cometer brutal agresión contra mujer discapacitada y en situación de calle en San Antonio

Un hombre chileno de 35 años fue detenido por su presunta responsabilidad en la agresión a una mujer discapacitada y en situación de calle en San Antonio.

Según informó la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim), el hecho ocurrió el pasado 14 de septiembre en las cercanías del terminal de buses de la comuna.

La víctima fue golpeada por el individuo y, debido a la gravedad de sus lesiones, debió ser hospitalizada. El hecho fue ampliamente difundido a través de las redes sociales, dando origen a una investigación instruida por el Ministerio Público.

Respecto a la golpiza en la vía pública, el subprefecto Andrés Honorato, jefe de la Bicrim de San Antonio, indicó que "en los videos que se difundieron a través de las redes sociales a partir del día 14 de septiembre del presente año en el sector del terminal de buses de la comuna, se visualiza a una persona de sexo masculino golpear a una mujer que se encuentra en situación de calle, totalmente indefensa: Luego este sujeto se da a la fuga en una camioneta junto a otras personas".

Como resultado de las diligencias investigativas, la PDI de San Antonio logró establecer la identidad del presunto autor y gestionar una orden de detención en su contra.

Cabe hacer presente que el sujeto será puesto a disposición del Juzgado de Garantía de San Antonio para su respectivo control de detención.

PURANOTICIA