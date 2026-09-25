Diputado Tapia asegura que el ministro Quiroz "manda más" que el Presidente Kast en materia económica: "Eso no le hace bien al país"

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se ha transformado en una de las figuras más visibles y controvertidas del Gobierno de José Antonio Kast, marcado por un discurso de fuerte énfasis en la disciplina fiscal, el ajuste del gasto y la necesidad de acelerar la agenda económica. Su estilo directo le ha valido cuestionamientos incluso por la forma en que el Ejecutivo ha impulsado algunas de sus principales iniciativas.

Uno de los principales ejemplos ha sido la tramitación del proyecto de Reconstrucción Nacional, iniciativa ingresada por el Ejecutivo y que tuvo a Quiroz como uno de sus principales impulsores. El propio secretario de Estado defendió públicamente la necesidad de avanzar con rapidez, mientras durante la discusión parlamentaria distintos sectores cuestionaron duramente aspectos de la propuesta y de su tramitación.

En ese contexto, el diputado Cristián Tapia (PPD) lanzó una dura crítica al papel que, a su juicio, estaría jugando el jefe de las finanzas públicas al interior de La Moneda, asegurando que en materia económica tendría incluso mayor capacidad de decisión que el propio Presidente de la República, José Antonio Kast.

"Yo creo que el ministro Quiroz en materia económica sí manda más que el Presidente de la República. Y eso no es una percepción mía, sino que esa es la realidad de lo que se está viendo con estos proyectos que han salido adelante", sostuvo el parlamentario por el Distrito 4 de Atacama en conversación con Puranoticia.cl.

Tapia cuestionó además que una cartera como Hacienda pueda terminar imponiendo sus criterios por sobre las definiciones políticas del Mandatario, planteando que el Presidente debe ser quien establezca las directrices generales de la administración y represente los intereses de los distintos sectores de la sociedad.

"Un economista, si bien es cierto, va a buscar otro tipo de interés, es el Presidente quien tiene la responsabilidad de representar a todos los chilenos: al empresario, el estudiante, al adulto mayor, al trabajador, a la gente de población que tiene que ir a un Cesfam. A todos ellos tiene que atender el Presidente de la República, entonces él tiene que marcar las directrices", agregó el parlamentario entrevistado por Puranoticia.cl

COMPARACIÓN CON MAS

La crítica de Tapia apunta también al estilo con que Hacienda ha enfrentado la discusión legislativa. El legislador puso como contraste el trabajo que, según su experiencia, ha desarrollado el ministro de Economía y Minería, Daniel Mas, a quien describió como una autoridad con disposición para escuchar y conversar con los parlamentarios. Vale recordar que Mas asumió ambos ministerios el 11 de marzo de 2026 y su cartera ha planteado como ejes el crecimiento, la inversión y el desarrollo productivo.

"El ministro Mas es un hombre con quien se puede conversar. Yo he tenido conversaciones muy francas con él", relató Tapia, poniendo como ejemplo un proyecto que presentó para modificar la jornada laboral en sistemas excepcionales, particularmente para trabajadores que permanecen 14 días en faenas mineras y que cumplen turnos nocturnos, del que Mas manifestó disposición a respaldar.

Para el diputado PPD, esa diferencia de trato y disposición al diálogo resulta relevante a la hora de evaluar cómo deberían trabajar los ministros con el Congreso, aprovechando de recordar lo que fue la dura tramitación de la megarreforma: "Cuando se discute este proyecto de Reconstrucción en la Comisión de Hacienda, fue muy poco lo que se conversó y eso le hace muy mal a la democracia. Prácticamente eran peleas porque el ministro Quiroz quería sacar adelante el proyecto bastante rápido", afirmó.

El parlamentario contrastó esa experiencia con la discusión de un proyecto relacionado con el cobro de patentes a la pequeña y mediana minería, iniciativa de la que expuso que "nosotros como comisión trabajamos dos meses, pero hacíamos comisión el día miércoles exclusivamente de esto y el jueves nos demorábamos cinco horas para debatir esto con todos los incumbentes y llegamos a un acuerdo".

Aquella metodología permitió que la iniciativa avanzara con un amplio respaldo parlamentario: "Esa es la manera en que los ministros tienen que hacer el trabajo: conversando, dialogando, poniendo no sólo lo que piensan, sino que qué pensamos nosotros y qué piensan los involucrados directamente", sentenció.

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