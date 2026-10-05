Ciudadano venezolano queda en prisión preventiva tras ser formalizado por homicidio ocurrido en plena vía pública de Valparaíso

En prisión preventiva quedó un hombre de nacionalidad venezolana, formalizado por su presunta responsabilidad en el homicidio ocurrido durante la tarde del domingo en plena vía pública, en el sector de calle Chacabuco con Uruguay, en Valparaíso.

El imputado había sido detenido por Carabineros durante la misma jornada en que se produjo el hecho, luego de que personal policial advirtiera a un sujeto que corría por el sector portando un arma blanca. En paralelo, se había alertado sobre una persona herida, quien fue trasladada hasta el Hospital Carlos van Buren, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento producto de un hemotórax.

Durante este lunes 5 de octubre se realizó en el Juzgado de Garantía de Valparaíso la audiencia de control de detención y formalización, instancia en la que el Ministerio Público comunicó al detenido que se le investiga por un delito de homicidio consumado y solicitó la medida cautelar privativa de libertad por el periodo de la investigación.

La fiscal de Valparaíso, María Loretto Herrmann, explicó que "se formaliza la investigación en su contra por dicho ilícito, por un delito de homicidio en grado de desarrollo consumado, y se solicitó, a raíz de los antecedentes que se tienen al día de hoy, su prisión preventiva".

De esta manera, el imputado deberá permanecer privado de libertad mientras se desarrolla la investigación. El tribunal estableció un plazo de 90 días para que el Ministerio Público y las policías continúen con las diligencias destinadas a esclarecer completamente la dinámica del crimen.

Herrmann explicó que "esto fue acogido por el tribunal, desechándose la tesis de la defensa de una posible legítima defensa. Se decretó un plazo de investigación de 90 días, donde el Ministerio Público, en conjunto con las policías, continuaremos realizando las diligencias necesarias para esclarecer la ocurrencia de este hecho y si podrían existir otras personas involucradas".

El homicidio había ocurrido en medio de una jornada en que Valparaíso también concentraba actividades asociadas al Carnaval de Mil Tambores. Sin embargo, Carabineros había descartado preliminarmente que el crimen tuviera relación con dicha actividad.

PURANOTICIA