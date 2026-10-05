Camión de alto tonelaje volcó en el Camino La Pólvora en dirección al Puerto en Valparaíso

Un camión de alto tonelaje volcó la tarde de este lunes en el Camino La Pólvora, en la ciudad de Valparaíso.

La emergencia se produjo antes del ingreso del túnel 3, en el kilómetro 82.890, en dirección a la Ciudad Puerto.

Según información preliminar, el conductor se encontraría fuera del vehículo y será atendido por equipos de emergencia.

Debido al accidente, se registra alta congestión vehicular en el sector por lo que se hizo un llamado a conductir con precaución.

Cabe señalar que la Central de Gestión de Incidentes del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso movilizó a las Unidades 123, 111 y 101.

PURANOTICIA