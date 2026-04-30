Seremi del Trabajo enciende las alarmas por desempleo en la región de Valparaíso: "Las cifras son muy altas y estamos preocupados"

Un complejo escenario laboral enfrenta la región de Valparaíso, luego que el último informe del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) revelara que la tasa de desempleo llegó a 9,8% en el trimestre móvil enero - marzo de 2026, la cifra más alta desde el año 2021 y por sobre el promedio nacional, que se ubicó en 8,9%.

Los datos dan cuenta de un mercado laboral que continúa debilitándose, en un contexto donde el aumento de la fuerza de trabajo sigue superando la capacidad de generación de empleo, lo que ha impedido contener el alza de la desocupación.

Frente a este panorama, la secretaria regional ministerial (seremi) del Trabajo y Previsión Social de Valparaíso, Carolina Sangüesa, manifestó su inquietud por la situación.

“Efectivamente las cifras son muy altas y estamos muy preocupados y trabajando para poder bajar esta cifra de desempleo, especialmente en la región”, afirmó.

La autoridad gubernamental recalcó que el problema presenta especial gravedad a nivel local, ya que "la región de Valparaíso en particular tiene cifras muy altas de desempleo, y donde el desempleo femenino ya está en el 10%".

En efecto, el deterioro del mercado laboral se expresa con mayor intensidad en las mujeres. Según el informe del INE, la tasa de desocupación femenina alcanzó un 10,9%, registrando un aumento de 1,7 puntos porcentuales en doce meses, mientras que el número de mujeres desocupadas creció un 21,7%, según el documento.

Pese a que se observa un crecimiento del empleo en sectores como administración pública, servicios y comercio, este dinamismo no ha sido suficiente para revertir la tendencia al alza de la desocupación, lo que evidencia una recuperación aún frágil y concentrada en áreas de menor productividad relativa.

En este contexto, la seremi detalló las acciones que se están impulsando desde el Ejecutivo: "El Ministerio está trabajando en medidas para que se fomente el empleo, pero un empleo que tenga estabilidad, para que tengan todos la posibilidad de tener un empleo seguro y de buena calidad”, indicó Sangüesa.

Asimismo, la Seremi del Trabajo y Previsión Social de Valparaíso enfatizó la necesidad de un trabajo conjunto para enfrentar la situación, diciendo que "estamos trabajando fuertemente. Tenemos que trabajar con todas los gremios, asociaciones y con los trabajadores para lograr acuerdos y mejorar la situación de la región”.

A nivel país, el panorama tampoco es alentador. Según dio cuenta el último boletín del trimestre enero - marzo, la tasa de desempleo en Chile se ha mantenido sobre el 8% durante 38 meses consecutivos, reflejando un contexto estructuralmente débil que limita las posibilidades de recuperación del empleo en las distintas regiones.

Con este duro escenario que entrega el Instituto Nacional de Estadísticas, la región de Valparaíso se posiciona como una de las más afectadas a nivel país, en medio de un mercado laboral que aún no logra consolidar una recuperación sostenida en el tiempo.

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