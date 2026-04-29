Desempleo en la región de Valparaíso llega a 9,8% y anota su peor tasa desde 2021

El desempleo en la región de Valparaíso para el trimestre móvil enero-marzo se ubicó en 9,8%, la cifra más alta desde 2021, superando el promedio nacional (8,9%).

Los resultados dan cuenta de un escenario laboral que continúa debilitándose, en un contexto donde el aumento de la fuerza de trabajo sigue superando la capacidad de generación de empleo.

Este deterioro se expresa con especial intensidad en el empleo femenino. La tasa de desocupación de las mujeres alcanzó un 10,9%, aumentando 1,7 puntos porcentuales en doce meses, mientras que el número de mujeres desocupadas creció un 21,7%.

Este factor fue analizado por la gerenta general de la Cámara Regional del Comercio y la Producción (CRCP) de Valparaíso, Marcela Pastenes, quien señaló que "aumenta la participación de las mujeres, pero las oportunidades laborales no crecen al mismo ritmo, elevando la desocupación por sobre el 10% y evidenciando una brecha estructural que sigue sin corregirse".

También indicó que "la cifra no solo supera el promedio nacional, sino que confirma una tendencia preocupante. La creación de empleo no está logrando absorber el crecimiento sostenido de la fuerza de trabajo, lo que tensiona progresivamente el mercado laboral regional".

En cuanto a la actividad económica, el empleo mostró crecimiento en sectores como administración pública, servicios y comercio. Sin embargo, este dinamismo no ha sido suficiente para revertir el aumento de la desocupación, lo que da cuenta de una recuperación aún frágil y concentrada en áreas de menor productividad relativa.

A nivel nacional, la tasa de desempleo se ha mantenido sobre el 8% por 38 meses consecutivos, lo que refleja un contexto estructuralmente débil que limita las posibilidades de recuperación del empleo en las regiones.

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