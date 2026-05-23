PDI detiene en Macul y Viña del Mar a tres imputados por robo con intimidación

Detectives de la Brigada de Investigación Criminal Macul detuvieron a tres sujetos investigados por su presunta participación en un robo con intimidación de vehículo motorizado.

También incautaron drogas, teléfonos celulares, vestimentas usadas durante el ilícito y un auto vinculado a los hechos investigados.

Según el detective Bastián Velásquez, de la Bicrim Macul, "las diligencias se desarrollaron en el marco de una investigación por robo con intimidación, dirigida por el Ministerio Público, y contemplaron el cumplimiento de órdenes de entrada, registro e incautación emanadas del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago en dos inmuebles, ubicados en las comunas de Viña del Mar y Macul".

El primer procedimiento se realizó en el sector Forestal Alto de Viña del Mar, donde los detectives lograron la detención de uno de los principales investigados por el delito de robo con intimidación.

En el lugar, además, fue apresado un segundo sujeto por infracción flagrante a la Ley 20.000, luego de la detección de diversas sustancias ilícitas.

Durante el operativo, la PDI incautó un vehículo presuntamente utilizado para la comisión de delitos, además de teléfonos celulares y diversos elementos de interés criminalístico.

En paralelo, en un inmueble de la comuna de Macul los oficiales policiales concretaron la detención de otros dos imputados vinculados a la investigación.

En ese sitio fue levantada evidencia relevante para la causa, entre ellas prendas de vestir que presuntamente fueron usadas durante la comisión del delito.

Los detectives incautaron cannabis sativa, ketamina, cocaína base y clorhidrato de cocaína, además de una balanza digital que sirve para dosificar tales sustancias ilícitas.

Los antecedentes del procedimiento quedaron a disposición del Ministerio Público, mientras que los imputados fueron derivados a sus respectivos controles de detención y formalización.

PURANOTICIA