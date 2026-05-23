Ahora Gobierno pone en duda expansión de Puerto de San Antonio: Aporte estatal es considerado “elevado”

Durante el último encuentro del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), el biministro de Transportes y Obras Públicas, Louis de Grange, planteó complicaciones en cuanto al financiamiento del proyecto Puerto Exterior de San Antonio. En específico, el secretario de Estado manifestó dificultades para obtener los fondos destinados a la construcción del molo de abrigo.

Según publica Portal Portuario, la mencionada iniciativa consta de una inversión total estimada en US$4.450 millones, de los cuales US$2.500 millones serán aportados por el sector privado, mientras los US$1.950 millones restantes provendrán desde la Empresa Portuaria de San Antonio (EPSA). En definitiva, respecto a el aporte estatal desde el Gobierno de Chile se consideraría que el desembolso sería elevado.

Portal Portuario conversó con diferentes miembros del CPI, quienes asistieron al citado encuentro y manifestaron su preocupación ante la postura del Gobierno, que según su criterio, estaría dejando dudas respecto al compromiso con este proyecto que ha sido calificado por las actuales autoridades como “prioritario”.

EXMINISTRA DEL MOP

Para Jessica López, exministra de Obras Públicas durante el gobierno de Gabriel Boric, además de integrante del CPI, el posicionamiento del ministro fue dubitativo, ya que este mencionó que el proyecto Puerto Exterior es prioridad, sin embargo, manifestó complicaciones a la hora concretar la inversión estatal.

“Efectivamente, por un lado dijo que era un proyecto crítico para Chile, pero cuando habló de financiamiento expresó ciertas dudas con que el Gobierno esté comprometido con sacarlo adelante, esa fue la apreciación general que dejó”, indicó la ahora consejera del CPI.

López aseguró que Louis de Grange expuso que desde el ministerio se han iniciado conversaciones con instituciones bancarias para conseguir financiamiento, las que no habrían tenido la recepción esperada producto del alto costo de la inversión.

“El biministro sostuvo que era una inversión muy grande y que él habría conversado con algunos bancos internacionales y que se ha quedado con la impresión que no era fácil conseguir que los privados ingresen al proyecto, en específico, para la construcción de la estructura exterior (molo de abrigo)”, añadió Jessica López

Además, la exsecretaria de Estado, aseguró que la exposición del biministro dejó una percepción de duda generalizada en los asistentes a la reunión, en cuanto al compromiso del Gobierno liderado por el presidente José Antonio Kast con esta iniciativa portuaria

“Eso no fue muy bien percibido, su postura en la que se puso en términos de no ser tan claro y definitivo en que el proyecto es tan importante que el Gobierno lo va a sacar adelante, eso faltó. También, dijo que era un proyecto crítico para el país entonces eso deja una duda, respecto a que si es tan prioritario busquemos la forma de hacerlo, en eso faltó convicción de él”, finalizó López.

INTERVENCIÓN DE EXPRESIDENTES

Dentro los miembros destacados del CPI se encuentran los exmandatarios Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Gabriel Boric, quienes asistieron a la conferencia realizada por Louis de Grange y según información corroborada por Portal Portuario, ambos manifestaron en público su preocupación ante una potencial postergación de Puerto Exterior y remarcaron el carácter estratégico de este proyecto.

A la hora de tomar la palabra, el expresidente Frei Ruiz-Tagle habría marcado su postura de alerta en cuanto a cómo Chile se ha quedado atrás en infraestructura portuaria en el Pacífico sur respecto a su principal competidor, Perú.

Por su parte, Boric habría planteado que de acuerdo a la exposición del biministro, se daba a entender que el proyecto de San Antonio no sería prioridad para la vigente administración, mostrando su inquietud al respecto.

Además, el exmandatario sugirió la necesidad de evaluar diversas opciones de financiamiento por medio de instituciones como el Banco Mundial, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Consultados por esta situación, el Ministerio de Transportes reiteró que “el puerto exterior de San Antonio es una prioridad no solo para el Gobierno, sino para el país. Su construcción es fundamental para avanzar en temas de desarrollo y crecimiento. Junto con la ampliación de Valparaíso, representan los mayores aumentos de capacidad portuaria del país, de cara a los desafíos que enfrentaremos en el corto plazo en materia de industrias mineras, forestales, agropecuarias y graneles”.

La consulta también fue realizada a la Empresa Portuaria de San Antonio, quienes declinaron referirse al tema.

PURANOTICIA