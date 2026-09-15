Seremi del Trabajo de Valparaíso anuncia fiscalizaciones a comercios que funcionen irregularmente durante Fiestas Patrias

Ante la proximidad de las celebraciones dieciocheras, la seremi del Trabajo y Previsión Social de la región de Valparaíso, Carolina Sangüesa, en conversación con Puranoticia.cl e hizo un enfático llamado a respetar los feriados obligatorios e irrenunciables del 18 y 19 de septiembre, recordando los derechos que asisten a las y los trabajadores del comercio.

La autoridad aclaró primeramente los límites de la jornada previa a los festejos. En relación con las dudas sobre la jornada del 17 de septiembre, indicó: "Servicios públicos por ley trabajan hasta las 12:00 hrs (...) pero no existe ley de que se trabaja hasta las 12:00 hrs de manera general para en este caso el comercio, actividades privadas, eso solamente rige para el sector público". Respecto a los festejos patrios, precisó: "18 y 19 de septiembre sí son feriados obligatorios y son feriados irrenunciables para los trabajadores del comercio".

En esa misma línea, detalló qué contempla este tipo de feriado y en qué casos excepcionales los locales comerciales pueden abrir sus puertas: "Feriado irrenunciable significa que las personas no pueden ser ni obligadas ni deben trabajar (...) en el caso del comercio, este deberá permanecer cerrado, si es que no es atendido por sus propios dueños".

Para aquellos rubros exceptuados del descanso obligatorio —como restaurantes, expendios de combustible y farmacias de turno—, la Seremi recordó que la legislación establece un derecho a rotación periódica: "Las personas que (...) están por ejemplo en restaurantes en bombas de benzina o farmacias de turno también tienen derecho cada dos años de haber una rotación para quienes son trabajadores de estos comercios".

Asimismo, la Seremi del Trabajo anunció que la Dirección del Trabajo desplegará un plan especial de control durante las festividades: "Nuestra dirección del trabajo va a estar fiscalizando. Y en el caso (...) que alguien funcione de forma irregular que no debiese funcionar nosotros vamos a estar disponibles porque van a haber funcionarios de turno que van a estar fiscalizando durante estas fechas". También instó a la comunidad a realizar las denuncias correspondientes a través del sitio web www.dt.gov.cl o al teléfono 600 400 4000, asegurando que "de la dirección del trabajo se resguarda mucho la identidad del denunciante".

Finalmente, las fiscalizaciones también abarcarán a las fondas y ramadas de la región, exigiendo el cumplimiento formal de los contratos de trabajo: "Quienes sean contratados para trabajar en una fonda deben tener un contrato de trabajo escrito". Enfatizó sobre la importancia del vínculo de dependencia: "En el caso de una persona que va a estar trabajando con un horario de trabajo todo el día, evidentemente (...) hay una dependencia laboral y corresponde hacer un contrato de trabajo".

PURANOTICIA