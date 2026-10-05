Ópera, grandes orquestas y música latinoamericana marcan la cartelera de octubre del Teatro Municipal de Viña del Mar

La ópera vuelve a ocupar el escenario del Teatro Municipal de Viña del Mar durante octubre con una nueva producción de “La Traviata”, de Giuseppe Verdi, uno de los títulos fundamentales del repertorio lírico universal, en el marco de la cartelera que reunirá diversas expresiones de las artes escénicas y musicales.

En este contexto, la alcaldesa Macarena Ripamonti destacó que “octubre es un mes muy especial para el Teatro Municipal de Viña del Mar, porque cumple 96 años y queremos celebrarlo poniendo nuevamente en el centro su vocación cultural y patrimonial. Por eso, este mes tenemos una programación muy diversa, pero con un hito especialmente significativo: vuelve la ópera a este escenario con una nueva producción de “La Traviata”, de Giuseppe Verdi, realizada por el propio Teatro Municipal junto a Lírica Disidente”.

A ello añadió que “después de tantos años, recuperar la ópera en este recinto patrimonial, con artistas nacionales e internacionales y con acceso gratuito para la comunidad, es también una manera de poner en valor nuestra historia y proyectar el Teatro hacia el futuro”.

En la programación de octubre destaca además el tradicional Concurso Internacional de Ejecución Musical Dr. Luis Sigall, organizado por el Espacio Cultural de Viña del Mar, que este año celebra su versión número 50, en mención canto.

La competencia comenzó este domingo, con el concierto inaugural de la Orquesta de Cámara de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, dirigida por Jesús Rodríguez Rubio. Proseguirá el martes 6 de octubre, a las 14:00 horas, con la semifinal.

La jornada final con ceremonia de premiación del concurso se realizará el 9 de octubre, a las 18:00 horas, nuevamente junto a la Orquesta de Cámara PUCV, bajo la dirección de Pedro-Pablo Prudencio. (Todas las actividades son gratuitas con inscripción previa).

En tanto, el 7 de octubre, a las 21:00 horas, llegará al escenario la banda argentina Bandalos Chinos con su “Vándalos – Tour 2026”, en una jornada que sumará el pop y la música latinoamericana contemporánea (entradas a través de Ticketplus).

LA TRAVIATA: EL REGRESO DE LA ÓPERA

Uno de los grandes acontecimientos culturales de octubre será el regreso de la ópera al Teatro Municipal de Viña del Mar con “La Traviata”, obra de Giuseppe Verdi que llegará al escenario los días viernes 17 y sábado 18 de octubre, a las 19:00 horas, en una producción del teatro y Lírica Disidente.

La puesta en escena contará con la dirección escénica de Ignacio Ramírez y la dirección musical de Miguel Ángel Castro, junto a un elenco de intérpretes nacionales e internacionales encabezado por la soprano chilena Annya Pinto, el tenor brasileño Mauricio Etchebehere y el barítono brasileño Leandro Abreu, junto a Sortilegio Vocal Ensamble y la Orquesta Filarmónica La Traviata.

La actividad, recomendada para mayores de 14 años, es financiada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y será gratuita con inscripción previa.

DANZA, PIANO Y GRANDES ORQUESTAS

La programación continuará el 19 de octubre, a las 19:00 horas, con “Éter Rojo: Alquimia en Movimiento”, propuesta de danza moderna-contemporánea del Colectivo Artístico Éter Rojo, que llegará al escenario en el marco de la celebración del Día Nacional de la Danza y del Ciclo de Artistas Regionales Emergentes de la Convocatoria 2026 del Teatro Municipal de Viña del Mar.

La actividad es financiada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y será gratuita con inscripción previa.

El 20 de octubre, a las 19:00 horas, el Ciclo Internacional de Piano TMVM presentará “Dos Pianos, Un Encuentro”, concierto protagonizado por los pianistas Danor Quinteros y Seolhwa Kim, quienes reunirán a Chile y Corea en una propuesta musical para dos pianos, con el auspicio de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (actividad gratuita con inscripción previa).

La música continuará el 21 de octubre, a las 19:00 horas, con Puerto Orquesta y su concierto “Música que cruza generaciones”, bajo la dirección de José Godoy Valenzuela, también con acceso gratuito previa inscripción.

Otro de los grandes encuentros musicales del mes tendrá lugar los días 23 de octubre, a las 19:00 horas, y 24 de octubre, a las 18:00 horas, con la presentación de la Orquesta Filarmónica de Santiago del Teatro Municipal de Santiago, bajo la dirección de Paolo Bortolameolli. Ambas funciones, recomendadas para mayores de 9 años, son financiadas por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y tendrán acceso gratuito con inscripción previa.

TEATRO E ILLAPU PARA CERRAR OCTUBRE

Las artes escénicas continuarán el 28 de octubre, a las 19:00 horas, con el estreno de “El Duende Azul del Sinaí”, obra de Teatro La Bóveda Celeste dirigida por José Antonio Luer (función gratuita con inscripción previa recomendada para mayores de 14 años).

Finalmente, el 29 de octubre, a las 20:00 horas, Illapu llegará al Teatro Municipal de Viña del Mar con “55 años – Historia Viva”, concierto con el que la histórica agrupación celebra más de cinco décadas de trayectoria musical (entradas a través de Pass Line).

Con una cartelera que reúne ópera, música, danza y teatro, octubre consolida al Teatro Municipal de Viña del Mar como un espacio de encuentro entre artistas y públicos, combinando grandes producciones con creación regional, formación, circulación artística y una importante presencia de actividades gratuitas.

Las actividades que requieren inscripción habilitan sus cupos una semana antes de cada evento, a través de teatrovina.cl y de los canales oficiales del Teatro Municipal de Viña del Mar.

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