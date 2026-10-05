Senador Ibáñez exige al Gobierno plan para enfrentar temporada de incendios y advierte que nueva ley no regirá este verano

El senador por la región de Valparaíso, Diego Ibáñez, ofició a los ministros de Agricultura, Jaime Campos; y del Interior, Claudio Alvarado, además de la directora ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Aída Baldini, para exigir información sobre el plan de acción para la temporada de incendios 2026-2027 y la actualización del Plan Estratégico de la Corporación, cuyo horizonte concluye este año.

El parlamentario, además, advirtió que el proyecto de ley de prevención y mitigación de incendios forestales (Boletín 16.335-14) no alcanzará a regir este verano. La iniciativa, ingresada por el Ejecutivo en octubre de 2023, permanece en Comisión Mixta desde marzo de este año. La instancia solo logró constituirse en agosto y, desde entonces, espera una propuesta del Gobierno para destrabar las diferencias en materia de prevención, en particular la indemnización por daño patrimonial contemplada en el artículo 19. Esa propuesta aún no llega.

“Han pasado tres años desde que se ingresó este proyecto y hoy está detenido esperando una respuesta del propio Gobierno. Entre esa demora y los reglamentos que deberán dictarse después, el país va a enfrentar otro verano sin las obligaciones preventivas en las zonas de interfaz urbano-rural. Por eso necesitamos saber con urgencia cuál es el plan de acción integral, con cuántas brigadas, con cuántas aeronaves y con qué presupuesto vamos a enfrentar esta temporada”, sostuvo el senador Ibáñez.

La preocupación se agrava por las proyecciones climáticas. El fenómeno de El Niño continúa fortaleciéndose y la propia Conaf informó a la Comisión de Emergencia, Desastres y Bomberos de la Cámara, el pasado 3 de septiembre, que el país presenta condiciones de peligrosidad aumentadas, con temperaturas que alcanzarían su punto máximo en enero y febrero.

“La región de Valparaíso vivió en febrero de 2024 el incendio más letal de su historia. No podemos permitir que la falta de planificación nos vuelva a encontrar desprotegidos”, agregó.

En el oficio, el senador solicita:

● Al Ministerio de Agricultura y a Conaf, el estado de actualización del Plan Estratégico 2022-2026 y cómo incidirá en esta temporada el traspaso de la Corporación al Servicio Nacional Forestal.

● El Plan de Acción 2026-2027 o su fecha de presentación, con detalle de presupuesto, brigadas, aeronaves, personal, refuerzos ante El Niño, comunas priorizadas y cortafuegos proyectados por región.

● Al Ministerio del Interior, las medidas de coordinación y respuesta a través de Senapred, los protocolos con Conaf, Bomberos y las Fuerzas Armadas, y las acciones para suplir la ausencia de la ley en zonas de interfaz urbano-rural.

● Al Ministerio de Agricultura, el plazo en que el Ejecutivo presentará su propuesta a la Comisión Mixta y el avance en la preparación de los reglamentos de la futura ley.

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