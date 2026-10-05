Diputado Teao exige esclarecer denuncia de violación en Rapa Nui y determinar responsabilidades

El diputado Hotuiti Teao se refirió a la grave denuncia por una presunta violación contra una joven en Rapa Nui, la que habría sido cometida por dos miembros de la Armada, quienes fueron formalizados y quedaron en prisión peventiva.

El legislador expresó su total respaldo a la víctima y a su familia y recalcó la necesidad de que la investigación permita esclarecer completamente lo ocurrido y determinar todas las responsabilidades que correspondan.

“Esto no es un hecho que podamos mirar desde lejos. Ocurrió en nuestra isla, afecta a una joven de nuestra comunidad y golpea profundamente a nuestro pueblo rapa nui. Por eso, mi primera preocupación está con ella y con su familia. Es por eso que hacemos un llamado a que se le entregue atención psicológica tanto a la víctima como la familia”, manifestó.

“Y, junto con ello - continuó el legislador - exigimos que se investigue a cada persona que pudo haber participado, que se esclarezca si alguien se negó a prestar auxilio y que se determine cualquier otra responsabilidad que pueda existir. Lo importante es que los hechos se esclarezcan completamente y que quienes hayan cometido algún delito reciban las sanciones que correspondan con el máximo rigor de la ley”.

Aseguró que “Rapa Nui merece respeto y nuestra gente merece sentirse segura en su propia tierra. Nuestra isla recibe a personas que vienen desde distintos lugares para vivir, trabajar y aportar de manera positiva a nuestra comunidad, pero cualquier delito o vulneración grave que se cometa contra nuestro pueblo o contra quienes forman parte de él no puede dejarse pasar”.

“Por eso esperamos que la investigación avance con toda la rigurosidad necesaria para conocer exactamente lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes. Si estos gravísimos hechos son acreditados, quienes resulten responsables tienen que enfrentar todo el peso de la ley. Como pueblo rapa nui, nuestro deber hoy es acompañar a la víctima y a su familia y exigir verdad y justicia”, concluyó Teao.

PURANOTICIA