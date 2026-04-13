Seremi del Medio Ambiente ordena investigar fallido convenio para medir la calidad del aire en Quintero y Puchuncaví

En el marco de la revisión de eventuales irregularidades durante la gestión anterior, la Seremi del Medio Ambiente de Valparaíso solicitó una investigación en profundidad a un convenio para la adquisición de equipos de monitoreo de calidad del aire, ejecutado por el HUB Ambiental de la Universidad de Playa Ancha (UPLA).

El proyecto en cuestión se gesta a través de un convenio de colaboración entre el Ministerio del Medio Ambiente y el HUB Ambiental de la UPLA del año 2023, con financiamiento vía Circular N°33 del Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso para la adquisición de equipos de monitoreo, con el fin de abordar los eventos de afectación presentados en las comunas de Quintero y Puchuncaví.

Dichos equipos se instalan para dar una respuesta más inmediata a espera de la implementación y puesta en marcha de la nueva red de monitoreo de calidad del aire en el territorio. Sin embargo, la administración anterior le pone fin a dicho convenio por incumplimientos en lo establecido en el mismo y que no permitieron obtener los resultados esperados. A lo que se suman otros problemas técnicos relacionados con la instalación de los equipos en los centros educacionales.

La seremi Francisca Garay indicó que “al asumir esta administración, el Presidente José Antonio Kast nos ha instruido poder identificar y alertar sobre situaciones que nos parezcan irregulares y eso es lo que estamos haciendo con mucha rigurosidad. Por lo anterior y en virtud de los recursos públicos involucrados, se solicitó una auditoria para esclarecer los aspectos asociados a la compra y adquisición de equipos, así como la ejecución del convenio. Nuestro objetivo es esclarecer los hechos, transparentar las acciones hechas y las que se dejaron de hacer en la administración anterior y determinar eventuales errores en la ejecución y, finalmente, evaluar la mejor forma de dar continuidad o reconducir el uso de los equipos en beneficio del territorio".

De acuerdo con los antecedentes revisados al momento por la Seremi del Medio Ambiente, los incumplimientos dicen relación, entre otros aspectos, con deficiencias en la entrega oportuna y suficiente de informes, dificultades en la consolidación y reporte de datos, además de problemas en el cumplimiento de ciertas condiciones técnicas y operativas consideradas en la ejecución del convenio.

En esa misma línea, el delegado presidencial regional, Manuel Millones, sostuvo que "el proyecto permitió adquirir, con recursos fiscales, equipos de monitoreo de calidad del aire para ser instalados en establecimientos educacionales de Quintero y Puchuncaví, iniciativa que por diversas circunstancias, durante la administración anterior, no se pudo ejecutar de correcta manera.

Es por ello que, subrayó que "una vez detectado esto, la Seremi del Medio Ambiente comenzó de inmediato una investigación interna que busca revelar el estado de situación de este proyecto. Y al mismo tiempo, yo me reuní con el rector de la UPLA - universidad que es la ejecutora de esta iniciativa -, quien me entregó antecedentes sobre las dificultades que ha tenido implementar este plan y algunos caminos de solución. Toda esta información nos permitirá generar una propuesta que permita subsanar esto, con el fin de que ese equipamiento, que ya está adquirido, efectivamente se pueda aprovechar en beneficio de la comunidad".

Cabe señalar que el monitoreo actual de la zona no depende de estos equipos, ya que existen sistemas e instrumentos de vigilancia ambiental que siguen operando conforme a la institucionalidad vigente. Además, el Ministerio cuenta con una completa red de monitoreo de calidad del aire con amplia cobertura territorial".

PURANOTICIA