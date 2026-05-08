Seremi del Medio Ambiente llama a municipios de Valparaíso y Viña a actuar con urgencia ante crisis del relleno El Molle

Ante la situación que afecta al relleno sanitario El Molle de Valparaíso, la seremi del Medio Ambiente, Francisca Garay, señaló que ha puesto entre sus principales ejes de trabajo el buscar una pronta solución a la problemática de vida útil restante que queda en el lugar, el cual recibe los residuos de nueve comunas de la región.

En el marco de las facultades que tiene el Ministerio del Medio Ambiente, que crea la Secretaría Ejecutiva Nacional y Secretarías Ejecutivas Regionales (Resolución Exenta N°183/2018), una de las urgencias a nivel regional ha sido el próximo término de la vida útil del relleno sanitario El Molle, una situación que tiene en alerta a las autoridades y que la Seremi Garay ha puesto como foco de trabajo bajo su administración.

“Hago un llamado urgente a todos los actores involucrados —organismos públicos, municipios de Viña del Mar y Valparaíso, empresas operadoras y autoridades competentes— a actuar con sentido de urgencia, responsabilidad, coordinación para dar soluciones concretas a la ciudadanía. Tenemos un relleno sanitario con fecha de término al 2028 que nos tiene muy atentos y buscando prontas soluciones. La gestión de residuos no puede seguir enfrentándose con burocracia ni improvisación. Las personas necesitan certezas, continuidad en los servicios y decisiones oportunas que permitan proteger la salud, el medio ambiente y la calidad de vida de las comunidades".

Entre las comunas de Viña del Mar y Valparaíso se disponen en conjunto casi un 70% de los residuos sólidos municipales. En ese sentido, desde la Seremi del Medio Ambiente ya se trabaja en proyectos de valorización de residuos orgánicos en la región, considerando que esta fracción representa alrededor del 50% de la generación de residuos domiciliarios. Por otra parte la implementación de la Ley 20.920 que fomenta el reciclaje, busca aliviar esta carga y darle nueva vida a los residuos sólidos domiciliarios aportando a la transición hacia una economía circular.

“Desde la Seremi del Medio Ambiente reiteramos nuestra disposición a colaborar técnicamente y promover el trabajo conjunto que permita enfrentar esta situación con visión de futuro, responsabilidad y sentido de urgencia”, sentenció.

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