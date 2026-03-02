Seremi del Deporte cuestiona ausencia policial en partido donde murió futbolista en San Antonio: Gobierno anuncia querella

Mientras la Brigada de Homicidios realiza diligencias para dar con el autor o los autores del fatal disparo que le cobró la vida a un futbolista en pleno partido disputado en la cancha Cristo Rey de Llolleo, en San Antonio, el seremi del Deporte de Valparaíso, Leandro Torres, planteó sus dudas respecto del protocolo de seguridad dispuesto para el crucial encuentro entre Cerro Alegre (San Antonio) y Estrella Roja (Valparaíso).

Mientras se disputaba el partido, una discusión escaló a la violencia física entre futbolistas, situación a la que rápidamente se sumaron los barristas del elenco sanantonino, uno de los cuales extrajo un arma de fuego y disparó contra un jugador del elenco porteño, quien a pesar de ser trasladado y recibir atención médica en el Hospital Claudio Vicuña, finalmente se constató su deceso en dicho lugar.

En ese sentido, el Seremi del Deporte señaló a Puranoticia.cl que "vamos a tener una reunión con la Seremi de Seguridad para poder recabar antecedentes de qué fue lo que ocurrió, de por qué no llegó Carabineros a un partido de alta convocatoria como éste, cuando la ARFA entrega un calendario de actividades a los distintos estamentos deportivos, por lo tanto, se sabe que hay partidos. Y los organizadores deben poner en antecedente a la autoridad de esta actividad. Entonces, yo parto de la base de que las autoridades del deporte de San Antonio o de la ARFA informaron".

Asimismo, junto a indicar que en este momento no podía asegurar que fue la Seremi de Seguridad Pública de Valparaíso la que falló tras estos hechos en San Antonio, la autoridad regional precisó que "yo no sé si la autoridad policial o la Seremi de Seguridad estaban al tanto de este partido. Yo espero que sí y que debiese haber entregado el informe la ARFA (Asociación Regional Fútbol Amateur)".

ACCIONES LEGALES

Bajo este contexto, la seremi de Seguridad Pública, Alejandra Romero, comentó que "ante los lamentables hechos que se registraron en San Antonio, particularmente en Llolleo, primero que todo, condenar enérgicamente cualquier hecho de violencia que se dé en instancias donde debe primar la convivencia, la sana competencia y el disfrute de la familia". Luego, aseguró que la PDI ya tiene preliminarmente identificados a los responsables de estos hechos y que se trabaja en su captura.

También explicó que "hemos venido trabajando en coordinaciones, específicamente en lo que dice relación con fútbol amateur, que no tiene una normativa específica, como sí lo tienen los espectáculos de fútbol profesional y, por lo tanto, requiere una coordinación específica y particular que también incluyen instancias preventivas. Nosotros, pese a los esfuerzos desplegados, manifestamos nuestro rechazo y repudio frente a las situaciones de violencia, porque requerimos también una ciudadanía que atienda el llamado y colabore en estas instancias que, estamos seguros, que contribuyen y que son un aporte a la convivencia social y la convivencia ciudadana".

Debido a la gravedad de lo ocurrido en la cancha Cristo Rey, la Seremi de Seguridad Pública adelantó que presentarán recursos y querellas correspondientes para perseguir a los responsables de estos hechos que enlutan al fútbol amateur regional.

Sobre ello, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, sostuvo que "estamos analizando, en conjunto con la Seremi de Seguridad, el poner las querellas que correspondan, tanto en el caso de San Antonio como en el caso de Quilpué por el incendio. Aquí hay un trabajo que hacer muy intenso respecto del fútbol amateur. El Ministerio ya ha ido preparando protocolos, análisis, hay un desarrollo. La idea es poder hacer un buen traspaso al próximo Gobierno, de tal forma que ese desafío que se ha ido presentando en el último tiempo, tengo un trabajo de continuidad".

PURANOTICIA