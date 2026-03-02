Municipalidad de Quilpué presenta querella por incendio que destruyó céntrica feria

Una querella criminal en contra de todos los que resulten responsables como autores, cómplices o encubridores de los delitos de incendio calificado, desordenes públicos, maltrato animal y detonación de fuegos artificiales que se encuentran prohibidos por la Ley de Control de Armas, presentó este lunes la Municipalidad de Quilpué.

Lo anterior, debido al incendio estructural de este domingo 1 de marzo, que generó la pérdida total del inmueble donde funcionaba una feria, además de generar una emergencia que requirió la ocupación del total de las compañías del Cuerpo de Bomberos de Quilpué, la asistencia de Bomberos de Viña del Mar y Villa Alemana, la movilización de los equipos de emergencia y maquinaria especializada en remoción de escombros, seguridad pública y tenencia responsable municipal.

La alcaldesa Carolina Corti señaló que “el orden público no es negociable” y apuntó a la gravedad de lo ocurrido, ya que aseguró que “no vamos a relativizar hechos que pusieron en riesgo la vida de vecinos, comerciantes, trabajadores, equipos de emergencia y también animales”.

“Hemos solicitado las investigaciones correspondientes y vamos a perseguir todas las responsabilidades hasta las últimas consecuencias. Además, vamos a levantar todos los insumos necesarios para esclarecer lo ocurrido. Para ello, hemos requerido formalmente las grabaciones de cámaras de seguridad a Ripley, Colectivos Quilpué y Milenium, Mall Paseo Quilpué, Condominio Carlos Condell, Supermercado Santa Isabel y a la UOCT, con el objeto de reconstruir con precisión la secuencia de los hechos y determinar responsabilidades”, indicó la jefa comunal.

“Quilpué no puede transformarse en escenario de violencia ni de acciones irresponsables que terminan afectando a personas y animales. Aquí hay reglas, hay ley y la voy a hacer respetar”, puntualizó Corti.

En tanto, la directora Jurídica de la Municipalidad de Quilpué, Ximena Olivares, explicó que “estos delitos son de alta complejidad y gravedad. Estamos hablando de delitos que pueden tener sobre los 15 años de prisión, incluso llegar a presidio perpetuo en el caso del incendio, por lo tanto, dada la concurrencia de todos los delitos, es decir, incendios, disturbios en la vía pública, manejo de elementos que están prohibidos por la ley de armas y también por aplicación de la ley de maltrato animal, por la afectación que hubo de ciertas mascotas, la muerte de un gatito, creemos que las penas a las que se pueden ver afectos estas personas son muy, muy altas".

Cabe recordar que este domingo, aproximadamente a las 14:00 horas, un grupo aproximado de 40 hinchas de Colo-Colo, que se transportaban en dos buses de locomoción colectiva, además de una camioneta, bloquearon la vía, dispersaron un polvo similar al utilizado en dispositivos de extinción de incendios, y los ocupantes de la camioneta habrían detonado fuegos artificiales en el mismo lugar donde se inició en incendio, es decir en avenida Los Carrera con calle Serrano.

Los concejales Paula Castro, Francisco Villegas y Javier Cortés, en representación del Concejo Municipal, llegaron hasta el Tribunal de Garantía de Quilpué para presentar la querella criminal.

