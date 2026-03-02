¿Alerta clave sin considerar? Exjefe de Conaf remece investigación del megaincendio en Viña y Quilpué con declaración ante la PDI

El avance del megaincendio del 2 de febrero de 2024 en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana continúa bajo escrutinio judicial. En ese marco, Juan Atienza -quien entonces ejercía como segundo al mando de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) en la zona y jefe del Departamento de Protección contra Incendios Forestales (Deprif)- reconoció ante la PDI que una alerta clave no fue considerada durante la emergencia.

Según publica El Mercurio, Atienza declaró en octubre pasado en la investigación encabezada por el fiscal Claudio Rebeco, que busca determinar eventuales responsabilidades por cuasidelito de homicidio debido a posibles negligencias.

Las primeras alertas SAE fueron dadas a las 18:23 horas, pero la llegada del fuego a la zona urbana se saldó con 138 muertes, más de 100 de ellas en Viña del Mar. Esos primeros avisos fueron dados a las poblaciones de Quilpué, pues los que ordenaron evacuar a las poblaciones de Viña comenzaron a emitirse recién a partir de las 18:39 horas, según lo que el ingeniero forestal dijo a la policía.

Ese día, Atienza (69), quien pasó a retiro un mes después, tras 43 años de carrera en la Conaf, detentaba la jefatura del Departamento de Protección contra Incendios Forestales (Deprif). En octubre pasado, declaró en la investigación que lleva el fiscal Claudio Rebeco para establecer si hay responsabilidad de las autoridades en cuasidelito de homicidio, debido a eventuales negligencias en la emergencia.

El exdirectivo apuntó que, a las 17:40 horas de ese día, la torre “Charlie”, ubicada en el Parque Nacional Lago Peñuelas, alertó que en el fundo Siete Hermanas había detectado un foco de incendio causado por las pavesas, separado del siniestro principal.

“Eso demostraba que la proyección del incendio planteada en la estrategia de combate (se basaba en que el fuego avanzaba en dirección noreste, mientras Viña estaba al noroeste) no se estaba cumpliendo. Hubiese significado, desde mi punto de vista técnico, haber activado una evacuación preventiva”, dijo.

Pero el exjefe del Deprif aseguró que durante el día del megaincendio no tuvo conocimiento de ese antecedente, y que desconoce si lo manejaba el comandante de Incidentes (a cargo de definir la estrategia de combate contra el incendio), Luis Correa.

De acuerdo con lo que planteó, hasta las 17:40 horas el fuego iba con la dirección prevista, apoyado en las proyecciones meteorológicas que indicaban que las condiciones del viento lo mantendrían así toda la jornada. Con ese curso, la expectativa era que alcanzara una zona que había sido despojada de vegetación por un incendio forestal anterior y que actuara como cortafuego, lo que permitiría atacar el enorme siniestro por los flancos.

Así lo apreció él, relató, con la vista panorámica que le permitía un sobrevuelo en helicóptero, que despegó a las 17:25 horas junto a la ruta 68 en dirección a otro incendio, en Lo Moscoso (Villa Alemana), que estaba consumiendo casas.

A bordo de la aeronave iba también el jefe de Planificación del Incendio, Erick Ortega, quien —de acuerdo con el relato— envió un mensaje de WhatsApp a Luis Correa confirmándole que el incendio a esa hora iba con el curso planeado y que estaba a 1 km del Troncal Sur, al sur de la población Pompeya Sur de Quilpué. Lo que él podía observar desde la aeronave descartaba focos secundarios que proyectaran el fuego hacia los fundos 7 Hermanas y Las Cenizas, al sector El Salto y Viña del Mar: “Lo afirmo categóricamente”, sostuvo.

TORRERO TAMBIÉN HABLÓ

Sin embargo, era diferente el panorama que veía desde la torre de observación en tierra “Charlie” el vigilante de Conaf Fernando Concha (46). También declaró a la PDI y aseguró que a las 17:35 horas vio un foco secundario en el fundo 7 Hermanas “que llevaba un avance rapidísimo hacia Viña del Mar”, lo que dio cuenta por radio a la central Palma.

“A las 18:10 horas informé que el fuego había saltado el estero Marga Marga en dirección al Jardín Botánico y que ya existe otro flanco de fuego en dirección al fundo Los Lunes, más al este del jardín frente al puente Las Cucharas”, aseguró.

A la comisión investigadora del megaincendio, el comandante de incidentes Correa también admitió que a las 17:40 horas la torre “Charlie” avisó que el fuego iba hacia Viña. Pero Atienza insistió en que él no conoció ese antecedente mientras estuvo junto a Correa en la gestión de la emergencia. “Puedo dar fe de que nunca me lo informó mientras estuvimos reunidos en el puesto de mando”, dijo.

“¿Qué es lo que yo hubiese realizado con esa información? Habría tomado las medidas operativas de combate del incendio, ya que planteaba una modificación sustancial a la proyección de avance en la estrategia formulada por Correa”, expresó.

El exfuncionario dijo que, con el pasar de los días, pudo percatarse de que el incendio cambió abruptamente de dirección a Viña del Mar después de las 18:00 horas del 2 de febrero de 2024.

Según dijo el Consejo de Defensa del Estado a los tribunales, el imprevisto cambio de dirección ocurrió debido a los vientos locales que generan un incendio de sexta generación, que libera tal cantidad de energía y de pavesas que imposibilitan contenerlo por combate aéreo, brigadistas o por cortafuegos.

