Andrés Celis destaca giro dialogante de José Antonio Kast: "Es un Patricio Aylwin 2.0"

A poco más de una semana de que José Antonio Kast asuma como Presidente de la República, el futuro Mandatario ha intensificado el armado de su equipo ministerial, las delegaciones y distintos servicios, además de abrir conversaciones con sectores del centro político, de cara al complejo escenario legislativo que deberá enfrentar.

En ese contexto, diversos gestos han llamado la atención en el mundo político, particularmente por el tono dialogante que ha mostrado en esta etapa previa a su instalación en La Moneda. Uno de esos movimientos fue la visita del diputado Jaime Mulet, de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), a la Oficina del Presidente Electo (OPE), en Las Condes, lo que fue interpretado como una señal de apertura hacia sectores tradicionalmente alejados del mundo del Partido Republicano.

Estos acercamientos fueron analizados por el diputado Andrés Celis, quien en conversación con Puranoticia.cl sostuvo que "no hemos conversado si es que han hablado con el Partido de la Gente (PDG), pero no hay peor ciego que el que no quiere ver, y si uno ve a Jaime Mulet entrando a la OPE, por algo es".

En esa línea, el parlamentario de Renovación Nacional agregó que "si Jaime Mulet fue a la OPE a ver al Presidente Kast, a conversar, yo me imagino que ya hay conversaciones con él para poder trabajar juntos en el futuro Gobierno, lo que significa que ese voto podría estar para el lado de Chile Vamos o del próximo conglomerado".

Pero Celis fue más allá y trazó un paralelo histórico al referirse al estilo que, a su juicio, estaría adoptando el Presidente electo, comparándolo con el exPresidente Patricio Aylwin. "El otro día yo lo iba a decir, pero alguno seguramente me iba a contestar que cómo comparaba a alguien que apoyó a Pinochet, con alguien que luchó contra Pinochet. Pero me da exactamente la misma idea, incluso desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista de la humildad, de la sencillez y ahora desde el punto de vista de conversar, de dialogar y de llegar a acuerdos", señaló.

El congresista también destacó que "tengo la impresión que quiere ser más o menos una persona que deje una estampa como lo fue Patricio Aylwin. Incluso ha nombrado a gente que reconocidamente ha sido de izquierda y que va a seguir designando a personas que han tenido un pasado de izquierda y en eso Republicanos lo ha dicho nada, no ha protestado, lo que hubiese sido absolutamente distinto –por ejemplo– si Sebastián Piñera hubiese nombrado a alguien con un pasado de izquierda. No me cabe ninguna duda que Republicanos, en ese caso, hubiese alegado con vozarrón frente a cualquier nombre con un pasado de izquierda".

En cuanto a figuras del Partido Republicano, el diputado RN tuvo palabras para el senador electo Arturo Squella, señalando que será "conciliador, un Ministro del Interior y un Senador. Yo creo que él es la persona que pone la pelota en el piso". Sobre el diputado Luis Fernando Sánchez, expresó que "yo creo que le falta un poco más madurar en cuanto a entender que en política siempre es bueno llegar a acuerdos, conversar y no imponer. Y lo hago con la mejor de las ondas. Profesionalmente e intelectualmente, él es bueno, es un aporte en el Congreso, pero creo que le falta más llegar y entender que los acuerdos son importantes y que los gestos son esenciales".

Asimismo, el representante del Distrito 7 de la Cámara de Diputados reiteró que "de él como diputado, no tengo nada que decir. Yo creo que le falta madurar más políticamente en cuanto a las habilidades de poder llegar a consenso y entender que así en política es difícil avanzar. Uno nunca va a obtener todo lo que pretende o todo lo que quiere en política. Siempre hay que ceder en algo. Y lo está demostrando José Antonio Kast. Este José Antonio Kast, que vemos ahora, no es el José Antonio Kast de la campaña. Es otro. Es un Aylwin 2.0. Y para bien. Yo creo que cambió para bien".

De esta manera, a días de asumir, José Antonio Kast comienza a delinear un sello que –según algunos en el oficialismo entrante– busca ampliar su base de apoyo y proyectar una imagen de mayor apertura, en un escenario donde los acuerdos parlamentarios serán clave para la viabilidad de su agenda de cara a la gestión 2026-2030.

