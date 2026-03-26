Seremi de Vivienda de Valparaíso pondrá el foco en una política de acceso a la vivienda

Desde este jueves 26 de marzo, Marcelo Ruiz Fernández asumió como nuevo secretario regional ministerial (seremi) de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso.

Esto, tras la designación del Presidente de la República, José Antonio Kast, para liderar la política habitacional orientada al acceso a la vivienda, así como el desarrollo urbano, promoviendo la integración socioespacial y el fortalecimiento de la planificación estratégica, en línea con los objetivos del Gobierno y del ministro Iván Poduje.

Arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y magister de la Universidad de Chile. En su carrera profesional, entre 2003 y 2022, se desempeñó como director de Estudios para la elaboración de Instrumentos de Planificación Territorial, en el Departamento de Asesoría Urbana de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar. Luego de ello, se desempeñó como analista urbano en la misma repartición.

Además, está ligado al mundo académico, siendo parte del plantel docente de la escuela de Arquitectura de la Universidad de Viña del Mar (UVM).

Su trabajo se ha centrado en el desarrollo urbano del Gran Valparaíso, con énfasis en la investigación y gestión de asentamientos precarios, regularización de barrios y mejora de la dinámica territorial. A través de diversas publicaciones y estudios técnicos, ha contribuido a la comprensión de los desafíos habitacionales y urbanos de la región de Valparaíso.

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