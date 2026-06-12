Refuerzan seguridad en Villa Alemana: ocho detenidos dejan dos intensos operativos

Con sólo 48 horas de diferencia, en Villa Alemana se realizaron dos «Rondas Impacto», operativos coordinados entre Carabineros y la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad de Villa Alemana, que tienen como objetivo copar sectores específicos en busca de personas con órdenes de detención pendientes. En esta semana, los lugares elegidos correspondieron a poblaciones de la zona sur que presentan altos índices de actividad delictual, además del sector céntrico de la comuna.

En la sumatoria de ambas jornadas, los resultados arrojan ocho personas detenidas (cinco de ellas por orden vigente), 32 infracciones cursadas (23 por infracción a la Ley de Tránsito) y más de 250 controles realizados, entre controles de identidad (174), controles vehiculares (76) y controles a locales de venta de alcohol (7).

Pero más allá de las cifras, lo que ha quedado de manifiesto en este refuerzo de las «Rondas Impacto» es la alta valoración por parte de la comunidad, que ha podido constatar en sus propios barrios el trabajo conjunto.

El director de Seguridad Pública de Villa Alemana, Claudio Mendiboure, comentó que “por parte de la valoración de la gente, la verdad es que tiene un alto impacto en ella, toda vez que con estas rondas lo que se busca es disminuir la percepción y sensación de inseguridad que existía en la comuna de Villa Alemana. Gracias a los patrullajes en conjunto con Carabineros, hemos acertado muchos golpes a la delincuencia, sacando de circulación a muchas personas que se encontraban con órdenes vigentes de seguridad. Lo que se busca es disminuir la sensación de inseguridad en la población, sobre todo en el sector sur de nuestra ciudad”.

Por su parte, el comisario de la 6° Comisaría de Carabineros de Villa Alemana, mayor Heriberto Albanés, indicó que “estamos reforzando estas rondas para priorizar nuestro despliegue operativo en lugares que concentran alta demanda por delitos, con el objetivo de prevenir, fiscalizar, controlar y detener a todas las personas que mantengan orden vigente para dar tranquilidad a nuestra comuna y a nuestros vecinos”.

“A través de las denuncias que realiza la ciudadanía, nosotros obtenemos los datos y realizamos el análisis delictual y priorizamos nuestro despliegue operativo. Entre ellos, estamos concurriendo a la población Huanhualí, Ojos de Agua, La Frontera y también a las tomas ilegales que se han radicado dentro de la comuna, con el objetivo de poder fiscalizar a estas personas y sacarlas de circulación para que nuestra ciudadanía quede con esa sensación de seguridad que tanto necesita”, añadió.

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