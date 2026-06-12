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Encuentran a hombre con graves lesiones tras presunta agresión en Viña del Mar

Encuentran a hombre con graves lesiones tras presunta agresión en Viña del Mar

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La víctima, un joven de 27 años, fue detectada por las cámaras municipales tendida en la vía pública de Caleta Abarca y posteriormente trasladada a un recinto asistencial.

Encuentran a hombre con graves lesiones tras presunta agresión en Viña del Mar
Viernes 12 de junio de 2026 07:55
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Un hombre de 27 años resultó con diversas lesiones tras ser presuntamente agredido por terceros en el sector de Caleta Abarca, en la comuna de Viña del Mar.

Según consigna radio Biobío, la situación quedó al descubierto luego que operadores de la central municipal de cámaras detectaran a una persona tendida en la vía pública, activando de inmediato los protocolos de emergencia para verificar lo ocurrido.

Al llegar al lugar, los equipos de emergencia de la casa edilicia viñamarina constataron que se trataba de un joven de 27 años que presentaba múltiples golpes, principalmente en la cabeza, además de hematomas atribuibles a una agresión.

Debido a la gravedad de sus lesiones, la víctima fue trasladada hasta un recinto asistencial para recibir atención médica especializada

Por ahora, se desconoce la identidad y el paradero de los presuntos responsables del ataque, hechos que tendrán que ser investigados por los organismos respectivos.

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