Seremi de Vivienda aumenta dudas sobre el verdadero costo de demoler o reparar en El Olivar: "En este minuto no tenemos las cifras"

En medio de cuestionamientos técnicos y dudas sobre el sustento de la medida, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) salió a defender la decisión de demoler más de 50 viviendas en el sector de El Olivar, en Viña del Mar, construidas en el marco del proceso de reconstrucción tras el megaincendio de febrero de 2024.

La controversia se instaló luego que el informe utilizado como base para adoptar esta determinación –elaborado por el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales (Idiem) de la Universidad de Chile– no solo no recomienda la demolición, sino que además plantee de forma explícita la posibilidad de reparar las estructuras mediante reforzamientos.

En ese contexto, el seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso, Marcelo Ruiz, abordó con Meganoticias la determinación adoptada por la cartera que lidera Iván Poduje, señalando que esta responde a los riesgos detectados en los informes técnicos.

"A partir de dos informes: uno interno del ministerio, hecho por la Ditec, y después otro hecho por el Idiem, ha aparecido que las viviendas presentan graves fallas en materia estructural, en materia constructiva y, además, con el informe del Idiem se agrega que hay problemas respecto a la resistencia al fuego", explicó.

La autoridad agregó que estos antecedentes son determinantes para la decisión adoptada por el Gobierno, ya que "todos estos factores ponen en riesgo a las familias, a los futuros ocupantes de estas viviendas y, por tanto, nosotros como Gobierno, Estado y Ministerio no podemos entregar casas que pongan en riesgo a las familias y por eso hemos tenido que tomar esta decisión que es lamentable. Empatizamos con la angustia de las familias, pero frente a la gravedad de la información que arrojan estos dos informes, nos vemos obligados a impulsar la demolición".

Respecto a la alternativa de reforzar las estructuras –posibilidad que sí es considerada en el informe que elabora el Idiem y que el fin de semana reveló Puranoticia.cl–, Ruiz sostuvo que esta no resulta viable en términos prácticos ni habitacionales.

"El reforzamiento no es compatible con la habitabilidad que se espera en estas viviendas. Eso es lo primero. Las condiciones de habitabilidad se ven alteradas por el reforzamiento. Segundo, el reforzamiento implica operaciones que son tan costosas y largas como demoler: hay que reforzar losa y habría que desarmar muros, además el reforzamiento estructural va a transformar la habitabilidad de las viviendas y, por tanto, las viviendas que estas familias van a recibir no serían de las mismas condiciones en que ellos las vieron originalmente", afirmó el Seremi de Vivienda.

En esa línea, reiteró que la decisión se sustenta principalmente en el riesgo y, por tanto, "hemos tomado esta decisión demoler, pero fundamentalmente porque coloca en riesgo a las familias y nosotros como Gobierno no podemos permitir eso".

Consultado por los costos comparativos entre demoler y reforzar, el seremi reconoció al noticiero de televisión que aún no existen cifras definitivas. "Eso lo estamos evaluando en este minuto. Lo estamos evaluando, pero insisto, el costo de reforzar y el tiempo que implica reforzar es similar", indicó el secretario regional, agregando que el foco está puesto en el control del proceso de reconstrucción: "Nosotros como Gobierno estamos impulsando el aterrizaje del Estado de Chile acá en El Olivar para tomar el control real de la reconstrucción", aseveró el jefe regional de la cartera.

Sobre la falta de cifras concretas, insistió en que el eje principal es la seguridad, aunque señaló que "en este minuto no las tenemos, pero es importante poner el foco de que el problema acá es el riesgo y ese es el problema central".

En cuanto a las condiciones de habitabilidad, Ruiz profundizó en los efectos que tendría un eventual reforzamiento estructural diciendo que "cuando se plantea que se puede arreglar, se dice como si eso no tomara tiempo y no tuviera costo. Ese es el punto y ese es otro punto importante. Esto tiene costo e implica tiempo también, pero además está siempre el problema del riesgo, que es lo central".

Asimismo, sobre las condiciones de habitabilidad, explicó que "hay que reforzar la losa y existe la posibilidad de que la altura de los departamentos no cumpla con la normativa que se exige. Entonces, ese es el problema, el mismo reforzamiento contra el fuego también implica abrir los paneles, etc. Entonces, no es una operación sencilla".

Finalmente, la autoridad regional defendió la decisión adoptada por la cartera, insistiendo en que, "por eso, frente a la evidencia de riesgo, pensamos que lo mejor es demoler y entregarles a las familias una solución digna desde el principio".

Respecto a los plazos, el plan del Minvu es iniciar a fines de mayo la construcción de las primeras viviendas, entregándolas durante el mes de diciembre.

(Imagen: Meganoticias)

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