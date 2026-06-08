Seremi de Transportes promete recaudo electrónico en enero, nuevas micros en marzo y evaluar nueva zona de exclusión en Quillota

Tres importantes definiciones respecto del futuro del transporte público en la región de Valparaíso entregó el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Matías Valenzuela, en entrevista con Puranoticia.cl, donde abordó el estado de avance del sistema de recaudo electrónico para los buses del Gran Valparaíso, los plazos proyectados para la puesta en marcha de la nueva licitación del transporte público y la posibilidad de avanzar en un nuevo perímetro de exclusión que permita beneficiar a comunas que actualmente enfrentan mayores costos de traslado, como Quillota.

Uno de los anuncios más relevantes tiene relación con la implementación del esperado sistema de pago electrónico en los buses de Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quilpué y Villa Alemana, además de su extensión a Quintero y Puchuncaví. El ingeniero civil en estructuras y construcción destacó que “estas máquinas de recaudo son una herramienta clave, tecnología que se va a aplicar, pero que también va a estar en beneficio de una metodología, de un cambio al momento de enfrentarnos a una correcta gestión y uso del servicio de transporte”, agregando que “es una modernización para la región que incluye no sólo al Gran Valparaíso, sino que también a Quintero y Puchuncaví, y que va a tener un impacto en cerca de 2.000 buses”.

Respecto del estado actual de esta iniciativa, el seremi explicó que hoy “tenemos una empresa –Consorcio Recaudo Gran Valparaíso– que está con toma de razón, adjudicada desde marzo de este año, y actualmente nos encontramos a pasos de la implementación del sistema de recaudo”. Asimismo, indicó que “sabemos que este proyecto tiene una modernización tecnológica que fue impulsada por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en particular por la División de Transporte Público Regional, y hoy en día estamos prácticamente listos porque está firmado el contrato por parte del operador y estamos tramitando como Ministerio el decreto exento que aprueba el contrato. O sea, estamos muy cerquita de iniciar”.

En cuanto al cronograma, el seremi Matías Valenzuela realizó un anuncio concreto en Puranoticia.cl al señalar que “en julio es el inicio de la etapa de implementación”. Junto con ello, explicó que el proceso será gradual y que “para que haya una implementación correcta y acorde, que va a incluir iniciar procesos de instalación de estos validadores, pero con otras etapas adicionales porque nosotros vamos a tener que también tener validadores, estamos hablando del orden de 600 puntos de carga de saldo y de ventas de tarjeta. Estamos hablando también de cinco centros de atención de usuario presencial y este es un proceso que se va a ir realizando de forma paulatina”.

En esa línea, añadió la autoridad regional de la cartera de Transportes que el trabajo se desarrollará “desde julio hasta el inicio de pago del servicio, que le vamos a llamar pago mixto, que debiera comenzar en 2027”, puntualizando que “esto incorpora no solamente el equipamiento de una tecnología. Esto es un proceso también que nosotros tenemos que ir adaptando tanto en forma de capacitación”.

La autoridad regional enfatizó en la magnitud del proyecto y los desafíos asociados a su implementación. En ese sentido, subrayó que “se implementará en 2.000 buses. En segundo lugar, estamos hablando de 600 lugares de pago. Tercero, estamos hablando de cinco centros presenciales”. También sostuvo que “es preferible hacer un proceso paulatino donde haya una capacitación tanto para los conductores, pero también para adaptar a nuestros usuarios”, agregando que “el cambio tiene que ser respetuoso, no sólo para aquellos que tienen capacidades de su alfabetización digital".

Consultado directamente acerca de si enero de 2027 podría ser la fecha de inicio del pago electrónico, Valenzuela respondió afirmativamente al señalar que “sí, podemos decir eso”. No obstante, aclaró que “tenemos que hacer un trabajo no sólo desde esta Seremi, sino que esto es un trabajo en conjunto de todo el sistema que va a incorporar, entre otros, a operadores y a la misma empresa de recaudos”, añadiendo que “vamos a hacer bastante difusión y hoy día estamos haciendo aquí el primer anuncio”.

INTEGRACIÓN TARIFARIA

Otro aspecto relevante abordado en la entrevista fue la integración tarifaria y tecnológica con otros medios de transporte de la zona. Sobre este punto, indicó que “las bases de licitación sí incorporan una integración con los otros sistemas de transporte”, agregando que “es probable que el proceso pudiese ser más agilizado si hubiesen habido más detalles específicos respecto a esa integración”.

Sin embargo, remarcó que “en el entendido de que queremos un sistema eficiente, vamos a trabajar en base a los criterios que actualmente tienen las bases de licitación en la mejor integración de los procesos” y manifestó que esperan que aquello “repercuta positivamente en nuestros usuarios, es decir, que sea lo más ágil y eficiente posible los pagos del sistema de transporte, tanto lo que está en EFE, como lo que son trolebuses y esta nueva incorporación de los buses del Gran Valparaíso”.

NUEVOS BUSES

En paralelo, el el secretario regional ministerial también entregó antecedentes acerca de la nueva licitación del transporte público del Gran Valparaíso, proceso que permitirá renovar parte importante de la flota que opera actualmente en la zona.

Al respecto, señaló que “es una licitación muy importante que va dentro de la misma línea del mejoramiento y la modernización de nuestra flota y una nueva lógica de operación que va a existir”. Asimismo, precisó que “no todo ese tercio son buses eléctricos, sino que también van a existir de diésel”, destacando además uno de los cambios estructurales que contempla el nuevo modelo. “Uno de los cambios importantes que hay en esta licitación es que tanto terminales como buses dejan de ser dueños los operadores y pasan a ser parte del Estado de Chile”, afirmó.

En esa misma materia, sostuvo que “lo mismo ocurre con el tema del recaudo que, si bien está tercerizado a esta empresa que les mencionaba, nos va a permitir un mejor sistema de control, ya que vamos a tener claridad de quiénes son las personas que están ingresando cada vez al bus, nos va a dar mayor fiscalización en el seguimiento y todo eso cambia la lógica que hoy día tenemos de nuestro sistema de transporte porque nos empezamos a hacer responsables nosotros, como Estado, de los buses, de los terminales y un mayor control en lo que es el tema del recaudo”.

Respecto a la fecha en que comenzarán a circular los primeros buses de esta nueva licitación, Valenzuela explicó que “aquí se habla de un periodo un poquito más amplio. Estábamos hablando en enero del 2027 con los validadores y nos comprometíamos un poco más encima. Aquí estamos hablando del primer trimestre del 2027”.

Al consultársele específicamente por marzo del próximo año como fecha final, respondió que “podríamos estar hablando de una fecha así”, complementando que “de lo que me han comentado en Santiago y obviamente con todo el impulso que le vamos a poner aquí desde la región, porque es parte de la mirada regional que nos ha pedido el Presidente y nuestro Ministro, decimos el primer trimestre de 2027”.

Además, comprometió gestiones para cumplir con esos plazos al señalar que “me comprometo a ser el primer articulador para que las fechas se puedan ir cumpliendo y los mantendremos informados en la medida que esto vaya avanzando”.

NUEVA ZONA DE EXCLUSIÓN

Finalmente, la autoridad se refirió a la posibilidad de ampliar los beneficios del perímetro de exclusión hacia otras zonas de la región, particularmente hacia la provincia de Quillota, compuesta por Quillota, La Cruz, La Calera, Hijuelas y Nogales.

Sobre ello, manifestó que “es muy importante y significativo el Gran Valparaíso, pero de la misma forma son nuestras zonas más aisladas y quizás Quillota no es tan aislada”. Tras planteársele que un estudiante que viaja entre Quillota y Viña del Mar puede llegar a pagar cuatro veces más que uno que se traslada entre Concón y la Ciudad Jardín, reconoció que “lo mismo ocurre en Casablanca”, añadiendo que “parte de los trabajos que estamos desarrollando de forma articulada es el mejoramiento de esta zona”.

En ese contexto, explicó que “los perímetros de exclusión son siempre un tema que nosotros estamos estudiando” y recordó que “hoy día estamos mirando lo que es la extensión del perímetro de exclusión a Quintero y Puchuncaví”. Del mismo modo, indicó que “también en la zona de Limache, a raíz de lo que es el Hospital Provincial de Marga Marga, hemos hecho una modificación del polígono de este perímetro para poder acceder de mejor forma a la zona de Marga Marga”.

Respecto de la provincia de Quillota, el Seremi de Transportes sostuvo que “no lo descarto, es un tema que evidentemente hay que analizarlo de forma técnica”.

Junto con ello, detalló que “el área de División de Transporte Público Regional puede levantar estos temas y tanto lo que es Quintero-Puchuncaví, como la modificación al polígono de Marga Marga, ha sido parte de nosotros”, agregando que “por lo tanto, es el ministerio junto con esta Seremía los que vamos a impulsar este tipo de iniciativas y otras”. Asimismo, indicó que “en el caso de las rurales, sí podría ser con apoyo del Gobierno Regional. Así que nos quedamos en ese punto de trabajar”.

La entrevista concluyó con un compromiso de la autoridad respecto de los tres temas abordados: la implementación del pago electrónico, la llegada de los nuevos buses y el análisis de eventuales ampliaciones de los perímetros de exclusión, diciendo que "vamos a trabajar este año y los vamos a mantener informados de cada uno de los avances que tengamos en esos tres puntos y en muchos otros, porque también hay algunas otras ideas que estamos desarrollando y que tendremos tiempo después de ir planteándolas para que los vecinos también vayan sabiendo cómo vamos trabajando en el día a día”, concluyó el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Matías Valenzuela.

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