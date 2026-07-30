Seremi de Transportes explica la falta de buses en las calles del Gran Valparaíso y apunta a la nueva licitación como solución a la crisis

El déficit de buses que circulan diariamente por las calles del Gran Valparaíso continúa siendo uno de los principales problemas del transporte público de la zona. Frente a este escenario, el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Matías Valenzuela, explicó en conversación con Puranoticia.cl que la menor disponibilidad de máquinas responde a una serie de factores, entre ellos la falta de conductores, aunque aseguró que la nueva licitación busca corregir las principales deficiencias del sistema.

La autoridad señaló que el Ministerio ha realizado un diagnóstico permanente del funcionamiento del transporte público, indicando que "hemos estado efectivamente trabajando y haciendo no solamente un diagnóstico, sino que también una mejora continua de lo que son nuestros sistemas de transporte. Y uno de los temas que está en la mesa es precisamente el número de conductores. Hay muchos otros más, como la calidad de los buses y la preocupación del servicio que se está prestando. Pero sin duda, uno de los temas que está en discusiones es el número de conductores".

Respecto del funcionamiento del sistema, explicó que "en el Gran Valparaíso, que tiene un sistema de concesión con perímetro de exclusión, en el que los operadores, al recibir subsidios por parte del Estado de Chile, tienen ciertos criterios y compromisos que deben cumplir para recibirlo. Entre ellos está el tema puntual del índice de cumplimiento, que afecta directamente al pago que recibe cada uno de los operadores. (...) En esta idea, el índice de cumplimiento tiene la frecuencia, pero también la regularidad y el cumplimiento del trazado. Por eso, dentro de nuestras capacidades de fiscalización no solamente están las ubicadas en el terreno, sino que también con un control mediante GPS, lo que nos permite a nosotros tener una claridad respecto a que se esté cumpliendo la frecuencia y también los trazados".

Consultado por la cantidad de buses que actualmente no están prestando servicio, el Seremi de Transportes indicó que "nosotros hemos hecho el cálculo, tenemos un registro directo, y eso fluctúa porque de los 2.000 buses que siempre se menciona, no todos tienen que estar en todo momento en ruta. Nosotros estamos hablando hoy día de índices de cumplimiento en torno a los 70% a 85%. Ahí uno puede hacer el cálculo directo con respecto a lo que corresponde en el horario".

Posteriormente, agregó que "hoy día, si hiciéramos un cálculo directo sobre 1.200 buses que uno debiera tener en ciertos horarios punta, hay que calcular ahí el 15%, del orden de 150 buses que más o menos uno debiera estar pensando que no están dentro del rango. Eso también varía de un servicio de un operador a otro".

De igual forma, la autoridad ministerial precisó que "dependiendo del horario, los horarios punta son los momentos en que nosotros tenemos menor disponibilidad del servicio, eso lo hemos revisado más de una vez y ahí los porcentajes bajan. Tiene otros factores también, no solamente de conductores. El problema de los horarios nocturnos, por ejemplo, también radica en un tema de seguridad".

Frente a este escenario, Valenzuela aseguró que "la nueva licitación del Gran Valparaíso apunta precisamente a esos aspectos y, además, nos ha permitido abrir mesas de diálogo con los conductores. En el tema de la nueva licitación, lo interesante allí es que cambiamos esa modalidad de unidades de negocio, donde todo el sistema estructural está alojado en los operadores, en los empresarios. La nueva licitación cambia, es decir, los buses ya no son del empresario y los terminales tampoco. Hay una capacidad que tenemos como Estado, de mayor control y fiscalización sobre los sistemas y esto tiene un impacto directamente con los conductores, porque eso va a implicar también mejores condiciones laborales para cada uno de los conductores, que hoy día es uno de los temas legítimamente puestos sobre la mesa".

En esa línea, la autoridad destacó que uno de los cambios más relevantes será la incorporación de un sueldo fijo para los choferes, señalando que "ahí viene lo interesante de la nueva licitación, que va a tener sueldo fijo para el conductor". En cuanto a la cantidad de máquinas, detalló que "es un tercio para la etapa 1, y como Seremi y Ministerio de Transportes, estamos poniendo todos los esfuerzos. Si nos va muy bien, las etapas 2 y 3 nos van a permitir ampliar este sistema al Gran Valparaíso".

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