Seremi de Transportes asegura que 600 nuevos buses para el Gran Valparaíso comenzarán a operar el primer trimestre de 2027

El transporte público en el Gran Valparaíso se ha transformado en uno de los principales dolores de cabeza para sus habitantes. Recorridos que dejan de operar en horario nocturno, extensos tiempos de espera, episodios de violencia y delincuencia al interior de las máquinas, e incluso denuncias por conducción bajo la influencia del alcohol o las drogas, forman parte de un escenario que ha tensionado el sistema.

En ese contexto, una de las principales apuestas para enfrentar esta crisis es la renovación de cerca de un tercio del parque de microbuses en las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quilpué y Villa Alemana, lo que se traducirá en la incorporación de 600 buses modernos en el marco de la licitación del transporte público para el Gran Valparaíso, proceso que fue lanzado durante el año 2025.

Pero con el cambio de administración de Gobierno, surgieron dudas respecto a los plazos de implementación de esta iniciativa. Para aclararlas, Puranoticia.cl tomó contacto con el seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Valparaíso, Matías Valenzuela Saavedra, quien confirmó que el cronograma se mantiene en curso y que ya existe una fecha estimada para ver las nuevas máquinas en circulación.

"Hoy día ya estamos con la adjudicación, estamos en un proceso de firma por parte de las dos unidades de negocio que van a participar y adicionalmente también se está trabajando en lo que va a ser el proyecto que corresponde al recaudo para lo que es pago digital. Por lo tanto, podríamos decir que están todos los plazos corriendo adecuadamente", sostuvo la autoridad ministerial de la Quinta Región.

En esa misma línea, el seremi precisó que "hay un proceso que se mueve de forma paralela, con lo que es la parte del recaudo, a partir del mes de agosto, y lo que debiéramos estar esperando es una implementación en el primer trimestre del 2027, con la llegada de los buses y, obviamente, con todas las implementaciones necesarias de manera de infraestructura que acompañan a este proceso".

CRISIS DEL TRANSPORTE

Junto con referirse al avance de este esperado proyecto, el jefe regional del MTT abordó directamente la compleja situación que atraviesa el transporte público en la región, reconociendo que existe una serie de problemáticas que están siendo analizadas.

"Estamos haciendo una revisión, tanto de las cartolas de recorrido como de cada uno, particularmente en los casos específicos. Esta semana hemos estado haciendo visitas territoriales, estuvimos en Petorca, hemos recogido parte de las preocupaciones, no solamente del aumento de personas y la poca frecuencia, sino que también de algunas localidades que no tienen transporte rural", explicó Valenzuela.

En ese sentido, la autoridad reiteró que se realizará una revisión completa del sistema y llamó a la ciudadanía a participar activamente en este proceso, para "hacer presente estas situaciones y poder trabajar lo más eficientemente posible". A ello agregó que "estamos atentos a ver cuáles son los niveles de desempeño que tienen los operadores en términos de lo que son sus frecuencias y cumplimiento de los trazados, así que ese va a ser parte importante del trabajo que estamos realizando".

Finalmente, el seremi también abordó otro de los temas sensibles para los usuarios: el alza de tarifas en el transporte público. Al respecto, indicó que "estamos trabajando desde dos perspectivas: lo que es la urgencia producto del alza del combustible, lo cual ya se ha hecho una revisión completa, particularmente con cada uno de los servicios que se están prestando; y el otro es un trabajo de mediano plazo, que vamos a tomar como parte de nuestra administración para ir revisando qué es lo que ocurre con esas alzas de tarifa. Hay un proceso de fiscalización que vamos a estar levantando y hemos hecho eso durante las últimas tres semanas, para ir conociendo cuáles son las tarifas que se están convirtiendo en realidad en las últimas semanas".

De esta manera, mientras el sistema de transporte público del Gran Valparaíso continúa enfrentando múltiples falencias que afectan directamente la calidad de vida de sus usuarios, la llegada de los 600 nuevos buses asoma como una de las principales medidas para revertir esta crisis, aunque su impacto real dependerá no sólo de la modernización de la flota, sino también de la capacidad de las autoridades para fiscalizar, ordenar y responder a las demandas históricas de conectividad en la región.

PURANOTICIA