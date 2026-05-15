Colegio Médico apunta a injerencias políticas y alta rotación tras crisis que derivará en intervención al Servicio de Salud de Valparaíso

El anuncio realizado por el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, respecto de la intervención del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio (SSVSA) abrió un nuevo capítulo en la crisis que arrastra uno de los organismos más cuestionados de la red pública regional. La medida se adoptó tras una serie de críticas acumuladas por problemas de gestión, retraso en proyectos hospitalarios y denuncias sobre una excesiva injerencia política en cargos estratégicos de la institución.

En ese contexto, el presidente regional del Colegio Médico de Valparaíso, Ignacio de la Torre, abordó la situación y apuntó directamente a lo que, a su juicio, constituye el origen estructural de la crisis: la falta de continuidad en las autoridades y el predominio de criterios políticos por sobre los técnicos en la designación de cargos directivos.

“A partir de la intervención del SSVSA, tiene que ver a mi juicio con que este Servicio de Salud ha tenido una rotativa de directivo en los últimos 10 años muy elevada”, sostuvo el dirigente gremial a Puranoticia.cl, advirtiendo que la función del director de la entidad resulta clave para coordinar una red sanitaria compleja que involucra a hospitales y centros de atención primaria de múltiples comunas, entre ellas Valparaíso, San Antonio, Casablanca, El Quisco, El Tabo y Algarrobo, entre otras.

Según explicó el Dr. De la Torre, esa articulación requiere tiempo, conocimiento técnico y equipos estables, condiciones que –afirmó– no se han dado en el servicio, ya que "solamente durante el último Gobierno tuvimos cuatro directores. Probablemente toma entre uno a dos años entender el funcionamiento mismo de la gran institución que te toca abarcar y empezando a desarrollar políticas internas para cumplir esas tareas y generar equipos de trabajo. Si cada cuatro años a un directivo –lo esté haciendo bien o no– lo cambian, al final lo que tú tienes es una rotativa”, señaló.

Para el galeno, esta alta rotación no solo genera desorden administrativo, sino que también instala una lógica donde algunos nombramientos responden más a cuotas de confianza política que a competencias profesionales. “Muchas veces cuando son nombramientos políticos, llegan más preocupados de arribar con un grupo de personas y afincarlas en el Servicio de Salud, más que desarrollar una tarea”, dijo.

El dirigente del Colmed vinculó esta situación con consecuencias concretas para la red asistencial y para los pacientes. Como ejemplo, mencionó el caso de una de las máquinas de radioterapia del Hospital Carlos van Buren de Valparaíso, cuya renovación lleva años de retraso pese a contar con financiamiento aprobado.

“Tenemos hace más de 12 años una máquina de radioterapia, son dos en el Van Buren, y una de ellas tiene los fondos autorizados para ser renovada porque ya llegó a un punto donde su tecnología es inferior a lo que los pacientes requieren. Pero no se renueva porque el equipo de inversiones del Servicio de Salud que estuvo a cargo de generar distintas licitaciones, estas se fueron cayendo por errores técnicos y administrativos”, explicó el titular regional del Colegio Médico en Valparaíso.

Añadió que el retraso tuvo un impacto económico directo, ya que "cuando al final ya todas las licitaciones estaban bien escritas, los montos que se habían gestionado para comprar los equipos no alcanzaban, porque son equipos que vienen de Alemania o Estados Unidos y están muy afectados por el precio del dólar”.

En su análisis, incluso comparó la realidad del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio con la del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, donde –según indicó– una mayor estabilidad en la dirección permitió avances más sostenidos en proyectos sanitarios.

“Es demasiado notoria la diferencia de cómo avanzó el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, que tuvo cuatro años a la misma directora, versus el SSVSA. El SSVQ ya estaba con un terreno gestionado para el nuevo hospital de Quintero, generando centros de diálisis en La Ligua y Petorca, avanzando para contar con sillones de quimioterapia y camas de salud mental. Y al otro lado de la avenida España, 15 minutos más allá, tienes hospitales en franco deterioro y sin proyectos financiados”, indicó.

Las declaraciones de De la Torre a Puranoticia.cl se producen luego que el delegado Manuel Millones informara que solicitará formalmente al Gobierno y al Ministerio de Salud la intervención del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio, tras una serie de episodios que, a su juicio, reflejan deficiencias graves en su funcionamiento.

En ese escenario, el dirigente gremial planteó que la discusión no puede limitarse a un cambio de nombres, sino que debe abordar el modelo de designación de cargos. Recordó, además, que expuso esta preocupación ante la Comisión de Salud del Senado, donde participó telemáticamente a comienzos de esta semana.

“Les pregunté hasta qué punto el rol de una autoridad sanitaria va a ser político versus técnico. Hay cargos donde tiene que haber una mirada política en el sentido de pensar en la comunidad, pero eso no significa que pueda llegar cualquier persona cercana a una militancia si su currículum es malo”, sostuvo el facultativo.

Finalmente, advirtió que con el paso de los años, la estructura administrativa de los Servicios de Salud se ha ido llenando de cargos de confianza que, en su opinión, han debilitado la capacidad de gestión técnica del sistema. En ese sentido, recordó que "antiguamente llegaba un director y traía a una o dos personas de su confianza. Con el tiempo ya no fueron dos o tres. Empezaron a meter gente en la unidad de atención primaria, en inversiones, en proyectos, en medio ambiente. Empezaron a sumar personas cuyos currículum no parecían lo suficientemente robustos. Entonces, si esto fuera un músculo, se empezó a llenar de células que no funcionaban al ritmo de la contracción, de grasa que le impedía funcionar”.

En ese marco, la intervención al SSVSA aparece como una medida que podría marcar un punto de inflexión para una red asistencial que, según advierten desde el gremio médico, arrastra problemas estructurales desde hace años. Ahora, la expectativa está puesta en que la decisión anunciada no solo permita revisar responsabilidades administrativas, sino también abrir una discusión de fondo sobre cómo se designan las jefaturas en salud pública y de qué manera esa definición termina impactando directamente en la atención que reciben miles de pacientes en la región de Valparaíso.

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