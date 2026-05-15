Detienen a dos sujetos por asalto a servicentro en Curauma y robo de auto en Valparaíso

Detectives de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la Policía de Investigaciones (PDI) de Valparaíso, detuvieron a dos personas por su participación en un robo con intimidación que afectó a un servicentro Copec ubicado en Curauma y, además, por el robo de un vehículo bajo la modalidad de “falso pasajero”.

De acuerdo a los antecedentes de la investigación, el hecho quedó al descubierto cuando cuatro individuos llegaron al lugar a bordo de un vehículo Chevrolet Spark. Una vez allí, descendieron del automóvil, ingresaron al local comercial e intimidaron a la trabajadora del recinto, sustrayendo diversas especies antes de darse a la fuga.

Tras tomar conocimiento del ilícito, detectives de esta unidad especializada realizaron coordinaciones con el Ministerio Público para desarrollar las primeras diligencias investigativas. El trabajo de análisis criminal permitió establecer que el vehículo usado para cometer el robo había sido sustraído minutos antes en el sector de Rodelillo.

Con estos antecedentes, los oficiales de la PDI desarrollaron diligencias en distintos puntos de la parte alta de Valparaíso, logrando ubicar el automóvil en el mencionado cerro, con uno de los involucrados en su interior. Al efectuar el control de identidad, se determinó que el sujeto mantenía las mismas vestimentas utilizadas durante el robo al servicentro de la parte alta porteña, por lo que fue detenido en flagrancia.

Posteriormente, un segundo individuo intentó evadir un control policial dándose a la fuga, sin embargo, fue alcanzado y detenido por la PDI, constatándose que también utilizaba vestimentas coincidentes con la observada en el delito investigado.

Los imputados, identificados con las iniciales M.A.L.D. (19) y J.E.M.B. (22), fueron puestos a disposición de la justicia, mientras la policía civil continúa realizando diligencias con el objetivo de identificar y detener a los otros dos participantes del violento hecho en la localidad de Curauma, así como establecer su eventual participación en otros delitos de similares características registrados en la zona.

PURANOTICIA