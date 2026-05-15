Violento altercado en supermercado de Concón: registro capta agresión a guardias

Un violento altercado registrado en la entrada del supermercado Lider Express de Concón generó preocupación en clientes y trabajadores, luego que un video difundido en redes sociales mostrara graves agresiones a funcionarios de seguridad.

El hecho se produjo en el exterior del recinto comercial, ubicado en una concurrida zona de la comuna, y quedó captado por testigos que presenciaron el momento.

En las imágenes, ampliamente compartidas en plataformas digitales, se observa a al menos tres personas involucradas en una discusión que rápidamente escaló a golpes y lanzamiento de objetos, provocando alarma entre clientes y transeúntes.

De acuerdo a antecedentes preliminares recopilados por personas que se encontraban en el lugar, el incidente se habría originado tras la expulsión de un grupo de individuos desde el supermercado, quienes habrían intentado hurtar especies.

La situación derivó en una confrontación en el exterior, donde se produjo el enfrentamiento que quedó grabado en el registro audiovisual.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre personas detenidas ni lesionados a raíz de este hecho que impactó a la comuna de Concón.

PURANOTICIA