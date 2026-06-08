Seremi de Seguridad y alza de homicidios en la V Región: "Hablar de cifras es muy complejo para mí porque son personas que han perdido la vida"

La pauta del comité policial de este lunes estuvo marcada por una profunda revisión de las estrategias de seguridad pública en la zona. En la instancia, donde participaron activamente el Delegado Presidencial, Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y el Seremi de Seguridad, las preguntas se volcaron inevitablemente hacia los hechos de violencia del último tiempo y, de manera muy particular, al balance de homicidios que sacude a la región de Valparaíso.

Con un registro que ya alcanza los 46 asesinatos en lo que va del año, la preocupación se ha tomado la agenda de las autoridades, quienes intentan descifrar el comportamiento de una curva delictual compleja y coordinar esfuerzos para devolver la tranquilidad a los barrios.

¿UN 5% O UN 38% DE AUMENTO?

Al ser consultado directamente por la preocupante cifra de 46 homicidios y cómo se enfrenta este escenario, el delegado presidencial regional, Manuel Millones, puso el foco en la necesidad de limpiar los datos estadísticos, reconociendo que existen discrepancias entre las mediciones de los distintos organismos.

"Revisamos el tema de las cifras (...) particularmente hay dos fuentes de información que constituyen los datos de homicidios, datos que realiza Carabineros y los datos que aporta la PDI (…). Quien debe entregar la información final es la Subsecretaría de Prevención del Delito, el Ministerio de Seguridad, porque hay diferencias entre los datos que aporta la Fiscalía, Carabineros y la PDI", explicó el Delegado.

Agregó además la complejidad del análisis al señalar que "unos hablan de que hay un (alza de) 5% de homicidios con respecto al año 2025, otros datos hablan del 38% y queremos entregar la depuración de ese dato para no cometer errores".

Por su parte, la prefecto provincial de la PDI de Valparaíso, Poli Ureta Aburto, ofreció una mirada más alineada con sus propios registros institucionales. Al abordar el porcentaje de aumento, matizó el impacto inicial de las alarmantes cifras globales.

"De acuerdo con las cifras que nosotros manejamos como Policía de Investigaciones (...) tenemos una diferencia solo de dos homicidios con respecto al año pasado en la misma fecha, lo que para nosotros es solamente un aumento del 5,6%", detalló la prefecto, argumentando que el "Observatorio de Homicidios es quien finalmente maneja ese dato limpio".

‘’DETRÁS DE LOS NÚMEROS HAY VIDA’’

Quien también alzó la voz para analizar el fenómeno criminal fue el seremi de Seguridad, Hernán Silva, que, con un tono reflexivo, enfatizó que la discusión no puede reducirse únicamente a estadísticas frías debido al impacto social que resguarda cada caso.

"Hablar de cifras de homicidios es muy complejo para mí porque son personas que han perdido la vida y hablar de números no refleja totalmente lo que significa para nosotros como sociedad", sinceró el Seremi.

No obstante, la autoridad gubernamental confirmó la preocupante tendencia basándose en los registros de mediano plazo: "He estado verificando las cifras históricas y lamentablemente se mantienen constantes, digamos, en un promedio de 40 homicidios, pensando de enero a la fecha. De hecho, es más, en el año 2023 alcanzaron la cantidad de 50 homicidios".

Respecto a cómo revertir la situación y al rol operativo de las policías en el territorio, el Seremi de Seguridad fue enfático en que la contención actual responde a una labor diaria rigurosa y no a la inercia.

"Mantener la tendencia no es automático. Hay que trabajar día a día con todos los recursos disponibles con el afán de poder bajar esas cifras. Pero esa mantención se debe justamente al sacrificio técnico, profesional y del trabajo que hace Carabineros y PDI permanentemente", concluyó, destacando que la policía uniformada utiliza centralizadamente la información de su Departamento de Análisis Criminal para optimizar el despliegue de sus recursos operativos.

El comité policial cerró con el compromiso de las autoridades de entregar un reporte completamente depurado en su próxima sesión, mientras se tramitan de manera urgente planes especiales como la ampliación del plan «Calles Sin Violencia» en sectores críticos como Rodelillo, buscando frenar la escalada delictual en la región.

PURANOTICIA