Seremi de Seguridad reporta "incremento de homicidios" en la V Región, pero afirma que muchos "han cobrado la vida de delincuentes"

Luego del comité policial realizado este lunes, en el que participaron representantes de Carabineros, PDI, Armada, Gendarmería, además de los Seremis de Justicia y DD.HH., la vocera de gobierno, el Seremi de Seguridad y el Delegado Presidencial Regional, las autoridades relevaron el trabajo coordinado que se está desarrollando para afrontar la delincuencia y la inseguridad, alcanzando importantes resultados.

El delegado Manuel Millones indicó que “haber disminuido los delitos un 7,5% en comparación al año pasado da cuenta que estamos en el camino correcto. Las policías han doblegado sus esfuerzos para tener una mayor cobertura. Todos los operativos, todas estas coordinaciones que se hacen con las diferentes instituciones, incluyendo a la Armada, la PDI, Carabineros, están entregando esos frutos. Este 7,5% menos implica 2.132 delitos menos, no es una cifra menor, y eso da cuenta que estamos en una línea correcta”.

Las cifras entregadas tanto por Carabineros como por la PDI y Directemar evidencian una disminución sostenida de diversos delitos de mayor connotación social. Desde enero a la fecha, los robos violentos disminuyeron un 14,4%, mientras que los delitos contra la propiedad no violentos bajaron 7,5% y las incivilidades registraron una reducción de 5,8% respecto del mismo período del año anterior.

Respecto de los delitos violentos, el seremi de Seguridad Pública, Hernán Silva, expresó que “el incremento de los homicidios -muchos de ellos que han cobrado la vida de delincuentes-, refleja que tales acciones corresponden a la espiral de violencia en que han decidido vivir los antisociales, autocondenándose a mantenerse en permanente fuga de la justicia, encarcelados o asesinados por criminales rivales”.

En esa línea, agregó que “el Gobierno, a través del trabajo de la Seremi de Seguridad, continuará coordinando y apoyando el trabajo de las instituciones policiales y de gendarmería, para mantener los buenos resultados hasta hoy obtenidos”.

La seremi de Gobierno, Rosario Pérez, sostuvo que “independientemente de las emergencias, la seguridad continúa siendo nuestra principal preocupación como Gobierno, con refuerzos permanentes, mayores controles policiales y estrategias para combatir el crimen organizado y el control de armas. Todo este esfuerzo comienza a dar resultados con una disminución en los delitos de mayor connotación social lo que nos motiva a seguir enfocados y avanzando por el camino correcto, porque sabemos que detrás de cada cifra hay personas, familias y comunidades que merecen vivir con tranquilidad”.

PRINCIPALES CIFRAS

Durante la última semana se registraron 680 detenidos a nivel regional por parte de Carabineros de Chile, principalmente por delitos de mayor connotación social (215), otros delitos (266), órdenes judiciales (151), drogas (33) y armas (15). Las prefecturas de Viña del Mar y Marga Marga concentran poco más de la mitad de las detenciones.

De igual foram, en la instancia se comunicó que se realizaron 8.455 controles y que se cursaron 1.143 infracciones, destacando más de 3.500 controles de identidad y 3.370 controles vehiculares, lo que refleja un importante despliegue preventivo en terreno.

PURANOTICIA