Seremi de Seguridad de Valparaíso reitera que crisis tiene origen "sociocultural" y apunta a "errores en la formación de nuestros niños"

La crisis de seguridad que atraviesa la región de Valparaíso continúa generando preocupación entre las autoridades y la ciudadanía. Y es que según cifras entregadas por Carabineros, durante los primeros cinco meses del año se han registrado 46 homicidios en la región, lo que representa un aumento del 35% en comparación con igual período del año anterior. A ello se suman una serie de hechos de alta connotación pública, como la balacera que dejó dos personas fallecidas en el cerro Rodelillo de Valparaíso o el homicidio de un hombre que fue acribillado con más de 20 disparos en Olmué.

En este escenario, el seremi de Seguridad Pública de Valparaíso, Hernán Silva, abordó con Puranoticia.cl el complejo panorama que enfrenta la región y sostuvo que el problema trasciende las cifras policiales y tiene raíces mucho más profundas. La autoridad señaló que "todo lo que hablemos en términos de números, de estadísticas o de cantidades, son números absolutos y son indiscutibles", agregando que "la sensación de inseguridad y la crisis de seguridad está" y que "no vamos a analizar aquí el tema de los números como para minimizar el problema".

Así, indicó que el Presidente José Antonio Kast ha planteado desde la época de campaña que "el país entero, no sólo Valparaíso, está bajo una crisis de seguridad", precisando que "como sociedad, hace más de 40 años, o por lo menos 30, cometimos una serie de errores en la formación de nuestros niños, en el incentivo de nuestra juventud y, bueno, el resultado está aquí, son problemas generacionales".

Silva profundizó en esa mirada y subrayó que sigue sosteniendo que el origen del fenómeno es esencialmente sociocultural: "Cualquier persona que analice con un poquito profundidad el tema, lo va a compartir". El seremi añadió que realizaba esta aclaración para evitar interpretaciones erróneas respecto de sus dichos, indicando que "las cantidades indican, de acuerdo a los registros de Carabineros, que han habido tres homicidios más que el año anterior a esta misma fecha", agregando que ello "nos habla de una cantidad total de 47 homicidios de enero a la fecha actual".

AUMENTO DE HOMICIDIOS

Respecto del aumento porcentual de homicidios reportado este año, Silva sostuvo que "los porcentajes son muy fuertes cuando las cantidades son bajas" y llamó a analizar la evolución de las cifras en una perspectiva más amplia. En ese sentido, invitó a que "miremos hacia atrás: ¿qué ha sucedido desde 2022? Nos mantenemos igual, con las mismas variaciones leves, incluso el 2023 a esta fecha habían 50 homicidios".

También reconoció a Puranoticia Matinal que la situación sigue siendo preocupante y señaló que "estamos trabajando todos para que eso cambie, pero es difícil cuando las cosas fundamentales, como la vigilancia policial no tienen una transformación", agregando que la región de Valparaíso continúa enfrentando "el mismo déficit de Carabineros que hemos tenido históricamente".

MEDIDAS EN RODELILLO

Consultado específicamente por la balacera ocurrida en Rodelillo, donde dos personas perdieron la vida, el coronel (r) Silva afirmó que "estas situaciones lamentablemente son iguales a las que pasan todos los días en Santiago". Junto con ello, detalló que se están desarrollando tres líneas de acción para intervenir el sector y que la Seremi de Seguridad está elaborando los antecedentes necesarios para solicitar a la Subsecretaría la incorporación del sector al plan «Calles sin Violencia», lo que permitiría focalizar recursos y acciones especiales asociadas a la investigación y prevención de homicidios.

Mientras dicho proceso se desarrolla, Carabineros implementará servicios policiales extraordinarios para incrementar la vigilancia en el sector. De igual forma, también se solicitó a la institución uniformada comenzar la formulación de un proyecto para reponer y elevar la categoría de la actual Tenencia Rodelillo.

En relación con la ausencia de detenidos tras la balacera en la parte alta de la Ciudad Puerto, el seremi Silva explicó que "es muy difícil que el culpable de un homicidio sea detenido en flagrancia", por lo que enfatizó que posteriormente debe iniciarse una investigación liderada por el Ministerio Público destinada a reunir los antecedentes y pruebas que permitan identificar y detener a los responsables.

Sobre dicha investigación, indicó que ha conocido antecedentes de carácter reservado y manifestó que "nada está claro por el momento", explicando además que respecto a la alteración del sitio del suceso, estos "nunca se pueden limpiar absolutamente porque el que limpia también pasa a ser parte del sitio del suceso, como alterador de las circunstancias". No obstante, expresó confianza en el trabajo investigativo señalando que tiene "mucha confianza, fe y optimismo por el trabajo que hace la PDI porque son gente demasiado profesional y dedicada" y manifestó su expectativa de que junto a la Fiscalía logren identificar y detener a los responsables.

PLANES EN LA REGIÓN

A pesar de la preocupación existente, Silva afirmó que la región mantiene condiciones normales de funcionamiento y sostuvo que "hay que tomar ciertas precauciones, pero estamos desarrollando una vida normal. Es decir, la gente va a trabajar, va a estudiar y vuelve". Sin embargo, insistió en que la situación debe mejorar y reiteró su tesis inicial de que "este es un problema sociocultural, y un problema sociocultural de esta magnitud no podemos solucionarlo con policías que no tenemos".

En cuanto a las medidas impulsadas por el Gobierno y su cartera, el exoficial de Carabineros explicó que existe un plan orientado a reforzar la vigilancia preventiva, buscando integrar de mejor manera a los equipos de seguridad municipal en labores de vigilancia de calles y complementar esa labor con la seguridad privada en recintos particulares. Además, indicó que ha sostenido reuniones con representantes del comercio para fortalecer los sistemas de alarmas y disuasión del delito, señalando que una mayor efectividad de esos mecanismos permitiría reducir la ocurrencia de ilícitos.

Respecto del combate al crimen organizado, Silva aseguró que el Estado mantiene el control de la situación y destacó los resultados obtenidos por las policías y otros organismos fiscalizadores. En ese contexto, resaltó que durante este período Carabineros ha desarticulado 15 bandas de crimen organizado, además de incautar 246 armas, 2,7 toneladas de droga y 28 mil plantas de marihuana. Junto con ello, afirmó que "el delito siempre va a existir" y que las condiciones heredadas por el actual Gobierno hacen imposible una solución inmediata, aunque destacó que en comparación con igual período del año anterior se registra una disminución de 7,3% en el total de delitos.

Al abordar particularmente la situación de la comuna de Valparaíso, Silva indicó que existen factores complejos asociados a tomas de terreno y a personas difíciles de identificar para efectos de la persecución penal. No obstante, sostuvo que el problema viene desarrollándose desde hace años y no a una situación reciente.

¿TOQUE DE QUEDA?

El Seremi de Seguridad no descartó la posibilidad de adoptar medidas más drásticas si las circunstancias así lo requieren: "Yo no descarto ninguna acción", dijo, y recordó el caso de Cartagena, donde la intervención coordinada entre distintas instituciones permitió enfrentar la acción de bandas de crimen organizado que operaban.

Finalmente, destacó el compromiso del Gobierno con el fortalecimiento de Carabineros, indicando se ha impulsado un incremento de la planta institucional, una medida que –según sostuvo– no se adoptó durante décadas debido a que sus resultados son de largo plazo. En ese sentido, concluyó que mientras avanza ese proceso estructural, las autoridades continuarán implementando acciones de vigilancia y control, aunque reiteró que el desafío de fondo seguirá siendo enfrentar un fenómeno que, a su juicio, tiene raíces socioculturales acumuladas durante varias décadas.

PURANOTICIA