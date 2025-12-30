Seremi de Salud refuerza fiscalización a piscinas durante temporada estival en Valparaíso

En el contexto de la temporada de verano, la Seremi de Salud de Valparaíso realizó una fiscalización sanitaria a la piscina de un condominio de la localidad de Placilla, como parte de las acciones preventivas orientadas a proteger la salud de la comunidad y reducir riesgos sanitarios asociados al uso recreacional de estos recintos.

De esta manera se verificaron aspectos como el sistema de desinfección del agua, la infraestructura del recinto, la señalización preventiva, la disponibilidad de servicios higiénicos, así como la presencia de medidas de seguridad adecuadas.

“Invitamos a las comunidades y administradores a revisar sus piscinas y los sistemas de seguridad asociados a aquello, por lo cual estaremos fiscalizando durante el verano este tipo de actividades”, aseguró el seremi (s) Carlos Zamora.

De manera complementaria, la Autoridad Sanitaria ejecuta un plan de vigilancia ambiental, el cual contempla muestreos de agua para análisis fisicoquímicos y bacteriológicos, con el fin de asegurar que las piscinas mantengan condiciones óptimas para su uso recreacional.

Desde la Seremi de Salud se reiteró el llamado a la comunidad a utilizar exclusivamente piscinas que cuenten con autorización sanitaria vigente, a respetar las normas de seguridad establecidas y a denunciar la existencia de recintos clandestinos, los que representan un riesgo significativo para la salud de las personas.

En este contexto, el Seremi (s) de Salud recomendó: "Ducharse antes de ingresar a la piscina. No ingresar al agua en caso de enfermedades infecciosas, lesiones abiertas o afecciones dermatológicas. Respetar la señalización de profundidad y las normas de seguridad del recinto. Evitar el consumo de alcohol previo o durante el uso de la piscina. Supervisar permanentemente a niños y niñas y personas con movilidad reducida y acatar las instrucciones del personal de seguridad y salvavidas".

Las piscinas, al ser espacios de uso comunitario, deben cumplir exigentes estándares sanitarios y de seguridad, tanto para resguardar a quienes las utilizan como a quienes trabajan en ellas. En este sentido, la labor de fiscalización y vigilancia sanitaria resulta clave para garantizar condiciones adecuadas de higiene, calidad del agua y prevención de enfermedades, además de promover el autocuidado y la protección frente a la radiación solar.

PURANOTICIA