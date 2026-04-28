Seremi de Salud por polémica contratación de Jeannette Vega en el Hospital de San Antonio: "Considero que lo técnico debe prevalecer"

La polémica por la contratación de la doctora Jeannette Vega como subdirectora médica del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio sumó un nuevo capítulo, luego que la seremi de Salud de Valparaíso, Mariol Luan Pérez, abordara públicamente el conflicto que ha tensionado tanto al ámbito político como al sanitario en la región.

El caso ha estado marcado por cuestionamientos desde distintos sectores, los que incluso derivaron en la salida de la directora del recinto, Loreto Maturana.

La controversia tiene su origen en el paso de Vega por el Ministerio de Desarrollo Social, cargo que dejó en agosto de 2022 luego de que el Presidente Boric le solicitara la renuncia tras conocerse un llamado telefónico a Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), quien había llamado a la “resistencia armada”.

A partir de ese antecedente, las críticas desde el mundo político no tardaron en llegar. El diputado Andrés Celis calificó el nombramiento como “político-ideológico”, mientras que Luis Sánchez lo definió como “descabellado”. Sin embargo, pese a la presión y a la remoción de la directora del hospital, la exministra se mantiene en su cargo, luego de ser ratificada por el Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio (SSVSA).

En este contexto, la seremi de Salud enfatizó que "no nos corresponde establecer juicios de opinión, sino que lo que nos corresponde es velar por la continuidad de la atención y la calidad que le entregamos a nuestros usuarios y usuarias".

Asimismo, abordó el impacto que ha tenido la situación al interior del recinto asistencial, asegurando que, pese a los cambios, la atención no se ha visto interrumpida. "La continuidad del servicio no se ha detenido (en el Hospital de San Antonio). Hay personas que efectivamente renunciaron y estos cargos tienen que ser cubiertos, evidentemente. Sin embargo, sigue funcionando y las atenciones se siguen prestando", afirmó.

En medio de la controversia, Jeannette Vega también ha recibido respaldo desde el Colegio Médico de Valparaíso, cuyo presidente regional, Luis Ignacio de la Torre, destacó su experiencia profesional y planteó –en conversación con Puranoticia.cl– que las críticas deberían centrarse en aspectos técnicos más que políticos.

Consultada sobre este punto, la seremi Mariol Luan coincidió en la relevancia del criterio técnico para respaldar su contratación en el Hospital de San Antonio, señalando que "yo considero que lo técnico debe prevalecer en esa misma línea. Efectivamente ella es médico. La labor que corresponde es una labor con alta pertinencia técnica en gestión asistencial, por lo cual yo creo que cuando se transgrede esta línea es complejo".

Sin embargo, la Autoridad Sanitaria manifestó que lo ocurrido "respondió a la relación entre el director del Servicio y la directora del Hospital, a nivel de redes asistenciales, por lo cual considero que en realidad los dichos no están errados".

De esta manera, la Seremi de Salud de Valparaíso buscó poner el foco en la continuidad del servicio hospitalario y en la necesidad de resguardar la calidad de la atención, en medio de una controversia que sigue abierta y que ha expuesto las tensiones entre el ámbito político y la gestión técnica en el sistema de salud pública.

PURANOTICIA