Autoridades de Valparaíso despliegan visita inspectiva al complejo Los Libertadores para mejorar funcionamiento fronterizo

Diversas autoridades de Gobierno, encabezados por el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, realizaron una visita al Complejo Fronterizo Los Libertadores, en Los Andes, con el objetivo de sostener reuniones de coordinación y planificación orientadas a fortalecer el funcionamiento del principal paso terrestre del país y la región de Valparaíso.

En la instancia participaron representantes de los distintos servicios que operan en el complejo, como la Delegación Provincial de Los Andes, Aduana, Carabineros, Policía de Investigaciones, SAG, MOP, y los seremis de Economía, Transporte y Telecomunicaciones, Salud y Seguridad, quienes abordaron materias claves, como la gestión de flujos de personas y carga, la seguridad, y la preparación ante contingencias propias de la temporada invernal y la preparación del complejo para la temporada alta de verano.

En ese marco, el delegado Millones comentó que "nuestro objetivo es ver las condiciones de trabajo, fundamentalmente por algunos episodios que tuvimos en los controles del lado argentino, pero como también aceleramos el proceso de respuesta en este paso pensando en el verano, particularmente por los trabajos que va a realizar el MOP, desde el túnel hasta 8 kilómetros abajo, y por eso es que estamos mandatados, junto con los funcionarios, a buscar algunas medidas que permitan dar mayor celeridad a los procesos".

"Hemos recibido de psrte de los funcionarios, propuestas, ideas e inquietudes que vamos a canalizar hacia nivel central. Nos interesa como país dar la facilidad para que el turista ingrese, pero ciertamente fortalecer los controles de seguridad, fitosanitarios y de drogas, en eso estamos", agregó.

Por su parte, Sergio Salazar, jefe de la Unidad de Pasos Fronterizos, reconoció que "es importante venir a revisar, buscar soluciones y corregir algunas falencias. Pero también escuchar la realidad de los funcionarios de los distintos servicios públicos, quienes contribuyen a que este complejo funcione de forma adecuada".

En la instancia, las autoridades confirmaron el compromiso de mejorar continuamente los procesos del complejo, entendiendo su rol estratégico para la conectividad y el desarrollo económico del país.

Estas acciones forman parte de una agenda de trabajo permanente que busca optimizar la coordinación interinstitucional y entregar un mejor servicio a la ciudadanía.

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