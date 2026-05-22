Municipio de Viña intensifica limpieza del estero Marga Marga y retira 27 rucos en mayo

Ejecutando el plan estratégico permanente de recuperación de los espacios públicos, el Municipio de Viña del Mar ha reforzado la ejecución de operativos para limpiar el entorno del estero Marga Marga, con el fin de mantener este espacio libre de desechos y mejorar las condiciones de seguridad y salubridad.

La alcaldesa Macarena Ripamonti explicó que “estamos reforzando de manera permanente las labores de limpieza y recuperación del estero Marga Marga, así como en distintos puntos de la comuna, porque entendemos que estos espacios son fundamentales para la seguridad, la salubridad y la calidad de vida de las familias de Viña del Mar. Este trabajo forma parte de una estrategia integral de recuperación de espacios públicos y también de prevención en el marco del Plan Invierno, permitiéndonos disminuir riesgos, prevenir focos de insalubridad y mantener despejados sectores que históricamente han presentado acumulación de residuos y ocupaciones irregulares”.

Asimismo, precisó que "vamos a seguir desplegados en terreno, con equipos municipales y en coordinación con distintas instituciones y así mantener espacios públicos seguros, limpios y dignos para toda la comunidad”.

Es así que en lo que va del mes de mayo, los equipos de la Dirección de Seguridad Pública, de la Unidad de Recuperación de Espacios Públicos (UREP), Inspección Comunal y del Departamento de Aseo municipal, con apoyo de personal de Carabineros de Chile, han retirado 27 rucos y 33,4 toneladas de desechos, entre basura, voluminosos y otro tipo de elementos. Dicha labor se suma a la que se ha realizado en todo el lecho y la ribera del estero Marga Marga durante el 2026, desde donde se han retirado 439 rucos y 153 toneladas de basura.

Para el desarrollo de estas intervenciones se dispone de bateas, camiones cargadores, camiones pequeños y camionetas móviles pertenecientes a la Unidad UREP.

Junto con procurar la limpieza y seguridad del espacio intervenido, las labores de despeje también tienen el objetivo de contribuir al trabajo preventivo que el municipio realiza en el marco del Plan Invierno, el cual incluye a los esteros de la ciudad.

PURANOTICIA