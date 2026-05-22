Viralizan registro del diputado Sebastián Zamora desfilando en Valparaíso este 21 de mayo

Durante la jornada de este 21 de mayo, diversas imágenes y registros en video del diputado Sebastián Zamora desfilando en las actividades conmemorativas de Valparaíso comenzaron a viralizarse rápidamente en las redes sociales.

En un principio, la participación del parlamentario del Partido Republicano generó incertidumbre entre los internautas debido al uniforme militar que vestía. Sin embargo, la duda se despejó luego de que un usuario confirmara que el apellido “Zamora” estaba bordado en el pecho de la indumentaria, lo que desató una ola de comentarios en distintas plataformas digitales.

Actualmente, el diputado es reservista activo del Regimiento de Infantería N.º 2 “Maipo”, ubicado en el emblemático recinto del cerro Playa Ancha de Valparaíso, comuna que forma parte de su distrito electoral.

La reaparición pública de Zamora de uniforme militar trajo de inmediato a la memoria colectiva su complejo historial judicial, dividiendo las opiniones en la red. Entre las reacciones más compartidas destacó la de un usuario que escribió: “Chile te debe mucho”.

El mensaje alude directamente al denominado caso Pío Nono de octubre de 2020, donde el entonces carabinero enfrentó una acusación por homicidio frustrado tras la caída de un joven al río Mapocho. En dicha causa, la Fiscalía —liderada por la fiscal Ximena Chong— llegó a solicitar ocho años de cárcel para Zamora, quien cumplió cinco meses de prisión preventiva antes de ser finalmente absuelto por la justicia.

Por otro lado, el hecho también abrió un debate en torno al rol de la reserva militar del Ejército y la relevancia de las unidades históricas en la región. Desde el entorno del legislador salieron al paso de los comentarios para respaldar su aparición, destacando que “los reservistas representan el compromiso, la disciplina y el amor por la patria de quienes continúan sirviendo al país desde la reserva”.

Asimismo, cercanos a su círculo recalcaron que su participación en la ceremonia “reafirma el orgullo y honor de su compromiso con Chile, demostrando que el servicio a la nación trasciende cualquier cargo y permanece vivo en el espíritu de quienes aman su patria”.

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