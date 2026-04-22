Seremi de Salud pone al Hospital Van Buren de Valparaíso como prioridad: "Estamos en búsqueda de la mejor solución posible"

La recién asumida se remi de Salud de Valparaíso, la Dra. Mariol Luan Pérez, ha puesto el acelerador en los proyectos de infraestructura hospitalaria más críticos para la zona. En sus primeras definiciones, fue enfática en señalar que el futuro del Hospital Carlos Van Buren es una de las mayores urgencias técnicas y políticas de su gestión.

Durante una entrevista con el medio Puranoticia Matinal, destacó que, debido a que este recinto funciona como un centro de referencia para pacientes oncológicos de toda la macrozona (incluyendo la región de Coquimbo), su modernización no puede esperar más. "Claramente es una prioridad", afirmó Luan, añadiendo que "todos estamos en búsqueda de la mejor solución posible para la población de la región".

Uno de los puntos más debatidos es si el hospital debe mantenerse en su actual ubicación en el plan de Valparaíso —mediante la compra de edificios colindantes— o trasladarse a sectores como Curauma. Al respecto, la Autoridad Sanitaria aclaró que la decisión final será estrictamente profesional: "El lugar donde esté claramente depende de la decisión técnica, más allá de solamente lo que esté disponible".

Para viabilizar este crecimiento, la titular regional del Minsal en Valparaíso confirmó que ya inició una ronda de reuniones clave. "Acá no es algo que dependa solamente de la Seremi, tampoco de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, sino es que más bien es un trabajo mancomunado con el Gobierno Regional y también con la Delegación Presidencial (...) y también con el Municipio de Valparaíso".

La urgencia por el Van Buren se ve intensificada por la actual Alerta Sanitaria Oncológica (Decreto N°18), que busca reducir las listas de espera que afectan a miles de personas. En este contexto, el hospital juega un rol fundamental como centro de "macro-agregación" para tratamientos de alta complejidad.

Respecto a la saturación del sistema, la Dra. Luan fue clara en su diagnóstico: "Como Red Pública, lamentablemente, no contamos con todas las prestaciones, con todo el equipamiento y todo el recurso humano necesario para resolver esta alerta de espera". Por ello, el fortalecimiento del Van Buren se vuelve la piedra angular para garantizar que los pacientes reciban atención oportuna.

OTROS DESAFÍOS DE INFRAESTRUCTURA

Además del Van Buren, la Seremi detalló avances en otros frentes:

Hospital Marga Marga: Se están resolviendo observaciones técnicas con el MOP y Transportes para su pronta apertura.

Se están resolviendo observaciones técnicas con el MOP y Transportes para su pronta apertura. Centro Macro-regional del Cáncer: Proyecto que se espera adosar al Hospital Eduardo Pereira.

Proyecto que se espera adosar al Hospital Eduardo Pereira. Colaboración público-privada: Se mira con buenos ojos la llegada de la Fundación Arturo López Pérez (FALP) a Viña del Mar para sumar capacidad frente a los 23.000 pacientes en espera de tratamiento oncológico a nivel nacional.

La Dra. Mariol Luan, médico cirujana y especialista en Salud Pública, cerró reforzando su compromiso con el bienestar regional: "Mi foco está puesto en la salud de la población (...) y para eso es que hoy día espero servir".

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