Seremi de Salud pide especial cuidado con adultos mayores, niños y mascotas ante calor extremo en la región de Valparaíso

Ante la Alerta Roja por calor extremo declarada por Senapred, la Seremi de Salud de Valparaíso reforzó el llamado a la población a extremar las medidas de autocuidado frente a las altas temperaturas que se mantendrán, al menos, hasta el miércoles 31 de diciembre en valles y sectores precordilleranos de la región de Valparaíso, donde las máximas podrían alcanzar entre los 34°C y 37°C.

La autoridad sanitaria enfatizó la importancia de prevenir los riesgos asociados al calor extremo, especialmente en personas mayores, niños y niñas, así como también en las mascotas, quienes presentan una mayor vulnerabilidad frente a estas condiciones climáticas.

En ese sentido, el seremi (s) de Salud, Carlos Zamora, señaló que “es fundamental evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y las 17:00 horas; mantenerse hidratado en todo momento, priorizando el consumo de agua; y utilizar protector solar factor 30 o superior, aplicándolo al menos 30 minutos antes de la exposición y reaplicándolo cada 2 a 3 horas. Es importante poner especial atención en el cuidado de adultos mayores, niños, niñas y mascotas, quienes son más vulnerables a los efectos del calor extremo”.

Asimismo, la autoridad reforzó el llamado a la prevención, considerando las condiciones de riesgo presentes en la zona, indicando que “hacemos un llamado a no hacer fuego o fogatas ni ocupar herramientas que puedan provocar chispas, debido al alto riesgo de incendios”.

Finalmente, reiteraron la recomendación de evitar la realización de actividades físicas intensas durante las horas de mayor calor y de consultar oportunamente en un centro de salud ante la aparición de síntomas como mareos, dolor de cabeza, náuseas o agotamiento.

PURANOTICIA