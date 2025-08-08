Seremi de Salud llama a prevenir riesgos en la compra de juguetes por el Día de la Niñez

A pocos días del Día de la Niñez, la Seremi de Salud de Valparaíso realizó una fiscalización en una juguetería de San Felipe para verificar el cumplimiento de la normativa sanitaria en productos dirigidos a niños y niñas.

En la instancia, se reiteró el llamado a madres, padres y personas cuidadoras, a tomar precauciones al momento de comprar juguetes, especialmente aquellos destinados a menores de 3 años, con el objetivo de prevenir accidentes e intoxicaciones.

“En vísperas del Día de la Niñez, estamos fiscalizando una juguetería que corresponde al comercio local de la comuna de San Felipe, y estamos verificando el etiquetado de los productos que son para niños y niñas. Recordar a los adultos, los papás, mamás y tutores, el resguardo y la prevención que tienen que tener con la calidad y seguridad de los juguetes que se compren”, explicó la seremi Lorena Cofré.

Según la normativa, el etiquetado de los juguetes debe incluir claramente el nombre del producto, edad recomendada, advertencias de uso, país de origen, nombre del fabricante o importador y otras informaciones clave para su uso seguro.

La autoridad también hizo hincapié en aspectos clave a revisar: que los juguetes para menores de tres años no contengan piezas pequeñas que puedan provocar asfixia, ni pilas botón expuestas; en caso de traerlas, deben estar resguardadas con tapa y tornillo. Además, se debe evitar adquirir productos que puedan contener metales pesados u otros elementos que representen riesgo para la salud.

“También la composición de los juguetes, que no contengan metales pesados ni algún riesgo para la piel o para la ingesta de este juguete y las precauciones que tenemos que tomar para comprar sólo en locales establecidos y no en el comercio ilícito, porque en la eventualidad que suceda algo, usted pueda tener la trazabilidad, una boleta donde acudir para poder reclamar.”, enfatizó Cofré.

Si por alguna razón, un niño o niña sufre alguna lesión o intoxicación por el uso de juguete, puede llamar gratuitamente a Salud Responde al 600 360 7777, acudir al centro de salud, SAR, SAPU más cercano o a la urgencia de su hospital más cercano, de tratarse de una situación grave.

El llamado a la ciudadanía es a colaborar con la fiscalización, denunciando a través de los canales formales para aquello: oirs.minsal.cl, la página web de la Seremi de Salud www.ssrv.cl y presencialmente en sus oficinas.

