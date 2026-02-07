Seremi de Salud levanta última alerta por Fragata Portuguesa en la Región de Valparaíso

La Seremi de Salud de la Región de Valparaíso confirmó el levantamiento de la última alerta vigente por presencia de Fragata Portuguesa, la que afectaba a Playa Amarilla, en la comuna de Concón, dejando así todas las playas de la región habilitadas para el baño y actividades recreativas.

Desde la autoridad sanitaria señalaron que, tras las fiscalizaciones y monitoreos correspondientes, no se registraron nuevos avistamientos que justificaran mantener la prohibición, permitiendo el uso normal del borde costero tanto para residentes como para turistas.

Pese a ello, la Seremi reiteró el llamado a la precaución, recordando que el aumento de la temperatura del mar puede favorecer la aparición de este hidrozoo, altamente urticante y riesgoso para las personas, incluso cuando se encuentra varado en la arena.

De acuerdo con los protocolos del Ministerio de Salud, se decreta prohibición de baño cuando se detecta la presencia de tres o más ejemplares de Fragata Portuguesa en un balneario. Ante cualquier avistamiento, se debe evitar todo tipo de contacto y dar aviso inmediato a la Armada, al municipio respectivo o a la Seremi de Salud.

Finalmente, las autoridades sanitarias insistieron en la importancia de informarse a través de canales oficiales antes de acudir a las playas, mantenerse atentos a posibles nuevos avistamientos y actuar con responsabilidad, con el objetivo de resguardar la seguridad tanto de la comunidad local como de los visitantes durante la temporada estival.

